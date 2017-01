Werk geeft één op de drie continu stress

Door: redactie

Werknemers in ons land hebben steeds vaker te lijden onder stress. Dat blijkt uit een recent verschenen studie van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) van de KU Leuven, waarover De Tijd vandaag bericht.

Van de 2.500 respondenten die HIVA in 2015 ondervroeg, geeft 33 procent aan meestal of altijd stress te ervaren tijdens het werk. Dat is een forse toename tegenover de resultaten van de vorige enquête in 2010, toen 27 procent van de Belgische werknemers nagenoeg permanente stress op de werkvloer meldde. In vijf jaar tijd daalde ook het aantal zorgeloze werknemers: terwijl in 2010 een op de drie zelden of nooit stress had op het werk, was dat in 2015 nog 28 procent.



De extra stress gaat hand in hand met de afname van het aantal monotone repetitieve banen zoals lopendebandwerk. Ondertussen neemt het aantal complexe, hooggekwalificeerde jobs stelselmatig toe. "Dat heeft zijn impact op het algemene stressniveau", zegt Sem Vandekerckhove, onderzoeker aan de KU Leuven. "Naarmate mensen uitdagender werk doen, neemt ook de stress toe en zien we een negatief effect op de balans werk-privé. Als antigif kunnen werkgevers hun werknemers meer vrijheid geven in hoe ze zich organiseren en hun ze complexere job uitvoeren. Meer werkautonomie doet de stress dalen."