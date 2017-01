"Buitenlanders kunnen hier niet zomaar aan de slag"

Door: redactie

Het is niet omdat de vestigingswet niet meer geldt voor burgers uit andere EU-landen, dat zij aan geen enkele voorwaarde moeten voldoen alvorens ze in België een beschermd beroep kunnen uitoefenen. Dat zegt het ondernemingsloket Acerta, dat binnen- en buitenlanders begeleidt bij het opstarten van een eigen zaak.

"Het principe is dat een EU-burger die in zijn thuisland een activiteit heeft, die ook in een andere lidstaat moet kunnen uitoefenen", zegt Patrick Cleys, kennisbeheerder bij Acerta. Dat betekent dus niet dat de persoon aan geen enkele voorwaarde moet voldoen, maar wel dat hij aan de voorwaarden van zijn thuisland moet voldoen.



Als het beroep in kwestie ook in het thuisland "beschermd" is, of gereglementeerd, dan moet het diploma in België erkend zijn als gelijkwaardig aan het Belgische diploma (in de praktijk mag het één niveau lager zijn dan dat van het vereiste Belgische diploma). Is het beroep niet beschermd, dan moet de persoon in kwestie twee jaar praktijkervaring in zijn thuisland en een vorm van opleiding kunnen aantonen alvorens zich hier te kunnen vestigen, benadrukt ook Acerta-jurist Bert Hens. Dat EU-burgers zich in België kunnen vestigen zonder enige kwalificatie, kan volgens het ondernemingsloket dus niet.



Wat wel verschillend is, is de vereiste van een basiskennis bedrijfsbeheer. België is ongeveer het enige EU-land waar die geldt, maar de vraag is of dat een slechte zaak is. Volgens sommigen leidt die basiskennis tot minder faillissementen. Ondernemersorganisatie Unizo pleitte er eerder vandaag voor om mensen zeker te blijven aanmoedigen om zo'n basiskennis te verwerven.