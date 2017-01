Staatsbedrijf bpost verhuist 200 IT-jobs naar India

Door: redactie

Staatsbedrijf bpost zet zo'n 200 informatici van externe Belgische bedrijven aan de deur en verhuist hun taken vanaf komende maandag naar India. Dat blijkt uit een personeelsmededeling die de redacties van Mediahuis konden inkijken. Informaticadirecteur Nico Cools zegt daarin dat de operatie nodig is om de kosten te beheersen en de sturing richting digitale economie aan te kunnen.

De geruchten rond de uitbesteding naar India deden al langer de ronde binnen bpost, maar tot nu toe ontkende de directie altijd dat er al iets beslist was. Uit de brief blijkt echter dat bpost contracten heeft ondertekend met de ­Indiase informaticabedrijven ­Infosys en Tata Consultancy en dat de hele operatie maandag al van start gaat, en tegen februari grotendeels voltooid moet zijn. De bedoeling is naar verluidt dat in India allerlei nieuwe applicaties uitgeschreven worden.



De vakbonden bij bpost zijn verbolgen. "Een overheidsbedrijf dat zich een bod van 2,55 miljard euro op PostNL kan veroorloven, maar het grootste deel van zijn ICT-departement uitbesteedt naar een lageloonland, dat is voor ons de schaamte voorbij", klinkt het in een mededeling.



Bpost heeft naast 200 externen ook een 200-tal IT'ers in loondienst. Die blijven aan boord, maar krijgen externe taken. Zo moet een deel van hen de Indiërs opleiden en begeleiden. "Totaal respectloos", aldus vakbond ACV.