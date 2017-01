"14 procent werknemers drinkt meer dan norm van 10 glazen per week"

Door: redactie

Een op de zeven werknemers in België drinkt meer dan tien alcoholhoudende consumpties per week, en dat kan gevolgen hebben voor de prestaties op de werkvloer. Dat besluit hr-dienstverlener Securex na een onderzoek bij meer dan 1.600 Belgische werknemers.

Tien standaardglazen per week is de nieuwe, strengere richtlijn voor alcoholgebruik die het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD) eind november lanceerde. Voorheen werden eenentwintig glazen voor mannen en veertien voor vrouwen als "veilig" bestempeld.



Volgens Securex geeft 14 procent van de werknemers aan meer te drinken dan wat er in de richtlijn staat. Bij de mannen gaat het om 18 procent, bij de vrouwen om de helft (9 procent). Ambtenaren blijken vaker overmatig te drinken dan werknemers in de privésector (17 procent tegen 12 procent) en rokers een pak meer dan niet-rokers (23 procent tegen 10 procent).



Securex wijst erop dat te veel drinken en stress hand in hand gaan en dat overmatige drinkers zich vaker minder goed voelen in hun vel, hetgeen hun prestaties kan beïnvloeden.



Werkgevers krijgen de raad op bijvoorbeeld nieuwjaarsrecepties genoeg alcoholvrije dranken te voorzien, transport te regelen en alcoholtesters ter beschikking te stellen.