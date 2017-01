Samenwerking tussen diensten helpt derde 'arbeidsongeschikte' werkzoekenden weer aan job

bewerkt door: redactie

12/01/17 - 18u39 Bron: Belga

werk De voorbije vier jaar zijn meer dan 10.000 'arbeidsongeschikte' mensen doorverwezen naar arbeidsbemiddelaar VDAB, in het kader van een samenwerking met onder meer het Riziv en de ziekenfondsen. Een op de drie daarvan is weer aan het werk, zo meldt de VDAB.

Succes

Fons Leroy in 2010. © photo news.

De samenwerking is een succes, zegt de VDAB, want een op de drie doorverwezen mensen is opnieuw aan het werk. "Arbeidsongeschikt zijn betekent niet altijd dat je niet kunt werken. Het is vaak zelfs belangrijk om de stap naar werk zo snel mogelijk te zetten. Het bevordert sociale contacten én het herstelproces", stelt Fons Leroy, de gedelegeerd bestuurder van de VDAB.



Het Riziv financiert alle erkende trajecten en opleidingen. Voor 2017 is in 18 miljoen euro voorzien.