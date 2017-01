Feit: januari is de beste maand om te solliciteren

Caroline Stevens

18/01/17 - 08u00

© Shutterstock.

Net zoals het logisch is dat je beter niet in de zomermaanden solliciteert, is het ook logisch om dat net wel te doen in januari. Er zijn immers heel wat bedrijven die op de eerste maand van het jaar wachten om vacatures open te zetten!

Gebruik nieuwjaarsrecepties om te netwerken Ook al heb je er niet zoveel zin in, sla geen enkele uitnodiging voor een receptie of nieuwjaarsfeestje af. Want dergelijke events zijn dé ideale gelegenheid om je professionele netwerk uit te bouwen. Door het informele karakter kan je makkelijker een gesprek aanknopen met mensen die jou kunnen helpen in jouw zoektocht naar werk.





Update je sociale media De eindejaarperiode is een goede gelegenheid om je sociale media (LinkedIn, Facebook, Twitter,...) bij te werken. Download een recente foto of vul je profiel aan met relevante informatie. Zorg dat je profiel verzorgd en professioneel overkomt, zodat je potentiële werkgevers kunt overtuigen.





Verdeel je visitekaartjes Ook als je werkzoekende bent, is het heel nuttig om visitekaartjes te laten drukken. Kies voor een sobere achtergrond (geen bloemetjes, beestjes of andere tierelantijntjes!) en vermeld duidelijk je naam, adres en telefoonnummer. Laat geen enkele gelegenheid voorbij gaan om je visitekaartjes uit te delen. Laat zoveel mogelijk mensen weten dat je werk zoekt!





Stop niet met solliciteren De verleiding is groot om tijdens de feestmaand op je lauweren te gaan rusten. Mogelijk vind je het wel verloren moeite of denk je dat HR-managers dezer dagen andere dingen aan hun hoofd hebben. Maar dit is juist een prima maand om te solliciteren!