Een cv met impact schrijven: zo doe je het vooral niet

Loes Liemburg

17/01/17 - 08u00 Bron: CareerBuilder, Business Insider

© Shutterstock.

Je cv is een zeer belangrijk visitekaartje tijdens sollicitaties. Een cv die vol fouten staat, veel te lang of slordig is betekent meestal dat je niet eens uitgenodigd wordt op gesprek. Hou dan ook rekening met de volgende punten.





Persoonlijke details

Persoonlijke details, zoals je burgerlijke staat, geloofsovertuiging, politieke voorkeur en medische details, hebben niets te zoeken op je cv. Je hobby's laat je er eveneens beter af, tenzij het om een hobby gaat die relevant is voor de functie. Je leeftijd is ook niet nodig. In principe is leeftijdsdiscriminatie illegaal, maar stereotypes tegenover jongeren of ouderen zijn de wereld nog niet uit.



Een overdosis aan jobs

Als je al heel veel jobs hebt gehad, hoef je ze niet allemaal op je cv te vermelden. Ervaring van langer dan vijftien jaar geleden, kan je sowieso schrappen. En studentenjobs die je maar eventjes deed en niets te maken hebben met de job waarvoor je solliciteert, mogen ook de prullenbak in.



Leugens

Leugens op cv's zijn schering en inslag. Zo liegen mensen wel eens over hun persoonlijkheidskenmerken en hun verantwoordelijkheden in vorige functies, maar ook over hun talenkennis, kennis van tools, verblijven in het buitenland en zelfs diploma's en certificaten. Dit doe je best niet, want HR-managers zijn getraind om leugens op te sporen. En als je door de mand valt, kan je de job vergeten.



Teveel tekst

HR-managers willen over je cv scannen en meteen zien wat voor vlees ze in de kuip hebben. Schrijf dus geen volzinnen, maar werk met bullet points. Kies ook voor een toegankelijk en consistent format met een brede marge en een neutraal, goed leesbaar lettertype.



Slecht of clichématig taalgebruik

Het spreekt voor zich dat de taal op je cv in orde moet zijn. Spelfouten en grammaticafouten zijn uit den boze, maar ook jargon- en modewoorden gebruik je beter niet.



Teveel informatie over je vorige werkgever

Misschien ben je ontslagen in je vorige job en voel je je geroepen om de ontslagredenen te vermelden. Dit doe je best niet. Als de HR-medewerker deze wenst te weten, zal hij er wel naar polsen tijdens het sollicitatiegesprek.



Een kinderachtig e-mailadres, of dat van je huidig werk

Je kan beter je persoonlijke contactgegevens noteren in plaats van die van je werk. Zo komen je baas en collega's niet te weten dat je aan het uitkijken bent naar een nieuwe job. Maar als je persoonlijk e-mailadres nogal kinderachtig is - zoals patéke123@hotmail.com, bijvoorbeeld - is het dringend tijd voor een nieuw.



Een foto?

Moet er een foto op je cv staan? Soms vragen HR-managers er expliciet naar, en dan kan je beter luisteren. Zo niet, dan is het gebruikelijker om de foto weg te laten. Je zou bijvoorbeeld wel het URL van je LinkedIn kunnen geven, waar je waarschijnlijk een profielfoto hebt ingesteld. Wil je toch een foto op je cv plaatsen, kies dan voor een professioneel-ogend portret, geen vakantiekiekje.





