ING-directie verwerpt vakbondsvoorstel voor vermindering arbeidsduur

9/01/17

Bij ING zijn vakbonden en directie vandaag opnieuw samengekomen in het kader van de informatie- en consultatiefase over het collectief ontslag en de reorganisatie die de bank wil doorvoeren.

Tijdens de eerste bijeenkomst na het kerstverlof heeft de directie het vakbondsvoorstel verworpen om de arbeidsduur te verminderen om zo het aantal ontslagen terug te dringen, klinkt het bij de Franstalige christelijke bediendebond CNE. "De directie acht het niet mogelijk en heeft er zich tegen verzet", aldus Philip Samek, nationaal secretaris bij CNE. Hij is weinig verrast door het antwoord en de vakbond heeft de directie op dit vlak nu cijfers en gegevens gevraagd.



Volgens Samek vorderen de gesprekken in heel het ING-dossier traag en "staan we niet dicht bij een oplossing".



De directie bij ING was niet bereikbaar voor commentaar.



De andere vakbonden gaven maandag weinig commentaar. Herman Vanderhaegen van de Nederlandstalige christelijke bediendebond LBC hield het op "telleurstellende" gesprekken. "Er is weinig positieve reactie gekomen op de tegenvoorstellen." De vakbonden hadden voor de kerstvakantie een resem tegenvoorstellen gelanceerd. Andere vakbondsbronnen zeggen dat de gesprekken zeker niet in een eindfase zitten, maar eerder in een opstartfase.



Begin oktober kondigde de Nederlandse bank aan dat ze de volgende jaren wereldwijd 7.000 banen wil schrappen, waarvan zo'n 3.500 in België. Bonden en directie zitten wekelijks samen in het kader van de consultatie- en informatiefase.