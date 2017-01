"Hallo iedereen... Ik ben een beetje zenuwachtig..."

Kristina Rybouchkina

Publiek spreken is voor veel mensen een helse opgave. Beginnen je handen ook al te beven, je okselvijvers te groeien en dreigt je tekst uit je geheugen te verdwijnen nog voor je op het podium staat? Comedian Lukas Lelie en coach Wim Annerel verklappen hoe je alsnog een sterke presentatie kan neerzetten.

"Toen ik vier jaar geleden begon met stand-upcomedy was ik altijd verschrikkelijk nerveus", weet Lukas Lelie nog goed. "Intussen heb ik geleerd om die zenuwen om te zetten in een gezonde vorm van adrenaline. Eigenlijk leer je publiek spreken simpelweg door het te doen. Ik heb nu een groter vertrouwen in mijn materiaal dan vroeger. Ik breng grappen die ik heb uitgetest en die zich hebben bewezen. Ik ben voorbereid. Nu weet ik ook dat de mensen in de zaal er zijn om naar mij te komen luisteren. Ze hebben een kaartje gekocht, voor mij. Dat geeft me zelfvertrouwen." Zelfvertrouwen is ook volgens life en business coach Wim Annerel cruciaal voor een goede presentatie. "Veins het desnoods. Werk aan je uitstraling. Als je erin slaagt om enthousiast op het podium te staan krijg je het publiek meteen mee, zelfs al ben je stilletjes aan het doodgaan vanbinnen. Zoek oogcontact met de mensen en focus op hen. Het gaat tenslotte over de boodschap die je wil overbrengen, niet over jou. De mensen willen je niet zien afgaan, ze willen horen wat je te zeggen hebt. Als jij je daarop concentreert let je minder op je zenuwen en verminderen die vanzelf."

Leren uit je fouten

Nog een tip van de life coach: vergeet het worstcasescenario. "Wat als ik flauwval, of het publiek tomaten naar me gooit? Dat zou inderdaad heel vervelend zijn, maar het gebeurt haast nooit! Het ergste wat er kan gebeuren, is dat je de mensen niet helemaal mee krijgt. So what? Het leven gaat daarna gewoon verder."



Lukas Lelie vindt het zelfs leerrijk als een show verkeerd loopt. "Het is pijnlijk, maar je moet het niet té persoonlijk te nemen. Misschien lag het aan de omstandigheden. Was de bar open, zodat de mensen meer zaten te babbelen en te drinken in plaats van op te letten? Dan hoef je je niet slecht te voelen. Maar natuurlijk moet je ook eerlijk zijn tegen jezelf als het wél aan jou lag. Analyseer wat er is gebeurd. Kan je iets verbeteren aan je tekst, aan je uitstraling, aan het contact met je publiek? Falen is bij publiek spreken eigenlijk belangrijker dan winnen, want het is zo dat je beter wordt."



Afsluiten doet de comedian graag met een grap van zijn Amerikaanse collega Jerry Seinfeld. "Volgens verschillende studies is de grootste angst van de mens publiek spreken. Pas om nummer twee staat de dood. We zouden tijdens een begrafenis dus liever in de kist liggen, dan de afscheidsrede te geven, merkte Jerry daarover op. En dat is toch triestig?" Met andere woorden: ga gewoon dat podium op. Geniet van de kick als je het publiek mee krijgt. En zo niet, dan weet je de volgende keer hoe het beter kan.