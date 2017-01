Hak jij snel knopen door? Dan zijn deze jobs iets voor jou

Kristina Rybouchkina

Een beetje twijfel geeft blijk van een gezond kritische geest. Twijfelaars zijn doorgaans in staat meerdere oplossingen te onderscheiden en trachten hier weloverwogen de beste uit naar voren te schuiven. Toch is twijfelen in heel wat functies net een minpunt.





Zo zal een aarzelende scheidsrechter ongetwijfeld geen carrière maken, maar ook in volgende - iets meer gevraagde - posities zal je als geboren twijfelaar weinig werkgevers kunnen overtuigen.



Chirurg/ urgentiearts

Elke seconde telt in medische noodsituaties. In de operatiekamer kan één moment van twijfel het verschil betekenen tussen leven en dood en als chirurg moet je dan ook razendsnel adequaat kunnen reageren onder grote stress. Door vliegensvlug een situatie te overzien en er de juiste gevolgen aan te geven, red je heel wat mensenlevens.



Trader

Als trader kan je aardig wat centen opstrijken met slimme aan- en verkoop transacties. Een dosis lef is in deze stiel weliswaar onontbeerlijk, maar ook besluitvaardigheid is cruciaal. Wanneer er zich een kans voordoet om munt uit een deal te slaan moet je die meteen zien en grijpen. Twijfel je te lang, gaan er anderen met de buit aan de haal en zie je je winst voor je ogen vervliegen.



Manager

Beslissingen nemen behoort tot een van de belangrijkste taken van een manager. Aan een twijfelende leidinggevende zal een team immers al snel zelf gaan twijfelen. Wil je je medewerkers overtuigen en achter jou krijgen, moet je 100% geloven in je eigen verhaal. En je daar natuurlijk ook consequent naar gedragen.



Agent

Ook als politie- of bewakingsagent aarzel je om begrijpelijke reden maar beter niet te lang voor je in actie schiet. Bemerk je ergens een overtreding, kom je als de bliksem tussen beide om de orde te herstellen. Ook wanneer je opgeroepen wordt, haast je je ter plaatse om met je kordate aanpak de situatie te normaliseren. Een twijfelende, onzekere houding verhoogt het risico dat een overtreder er tussenuit knijpt en doet op de koop toe afbreuk aan je autoriteit.



Beleidsmedewerker/ adviseur

Beleidssystemen hebben maar al te vaak de neiging log te zijn en twijfelende medewerkers die de vlotte werking nog eens extra belemmeren, kunnen ze dan ook missen als kiespijn. Gedecideerd personeel, dat snel de juiste beslissingen neemt, komt niet alleen het orgaan en zijn medewerkers zelf, maar ook de klanten en andere belanghebbenden ten goede. Je moet in deze positie dossiers vlot kunnen verwerken en mag jezelf niet te veel tijd toe-eigenen om knopen door te hakken en een standpunt in te nemen. Want, time is money en dat geldt op alle niveaus. Of je nu mee het communicatiebeleid van een klein bedrijf uitstippelt of als politieker het economisch beleid van een regering uitlijnt.