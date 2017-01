Geld verdienen terwijl je nog studeert? Yes, you can!

Julie Putseys

11/01/17 - 08u00

© Shutterstock.

Veel studenten gaan al tijdens hun studies actief aan het werk - omdat ze hun studies deels zelf moeten financieren of omdat ze een stevige spaarcent opzij willen zetten. Een evidente combinatie is het nooit, maar met deze 6 tips in je achterhoofd lukt het je wel.

Zorg dat je opleiding niet werkstudentenschuw is Meer en meer universiteiten en hogescholen bieden flexibele studietrajecten aan waarbij je een individueel studieprogramma kunt samenstellen. Maar het is toch aangewezen om eerst bij de professor of lector af te toetsen hoe dit in de praktijk in zijn werking gaat. Zo kan je nagaan of veel van zijn studiemateriaal ook online komt te staan en of hij veel werkstudenten over de vloer krijgt.

Trek voldoende tijd uit Als je deeltijds werkt, heb je waarschijnlijk tijd genoeg om te studeren. Het is een ander paar mouwen als je een voltijdse job hebt. Er bestaan echter een aantal formules waarmee je meer tijd kan uittrekken voor je studies. Als je in de privésector werkt, heb je recht op tijdskrediet met motief. Dit wil zeggen dat je voltijds, halftijds of één dag per week terug achter de boeken kruipt terwijl je contract met je werkgever gewoon doorloopt. Je kan genieten van een vervangingsinkomen op de dagen waarop je niet werkt. Daarnaast kan je ook educatief verlof aanvragen bij je werkgever. Voor bepaalde opleidingen (zoals diegenen die voorbereiden op knelpuntberoepen) mag je tot 180 uur aan educatief verlof nemen. Ook ambtenaren hebben recht op een soort van educatief verlof: het vormingsverlof.

Vraag ondersteuning van je werkgever Als je opleiding helpt bij de uitbouw van je carrière bij je huidige werkgever, zou het kunnen dat deze je studies mee wil financieren. Maas pas hier wel mee op. Als je binnen het jaar ontslagen wordt (met dringende redenen) of je neemt zelf ontslag, dan kan hij zijn geld terugeisen. Mogelijks hebben je studies helemaal niets te maken met je job. Dan zal je werkgever hier niet voor willen betalen. Het is natuurlijk wel aangeraden om hem sowieso hierover aan te spreken om afspraken te maken.

Zoek contact op met je medestudenten Je zal misschien niet naar elke les kunnen gaan. Daarom is het van belang dat je met je medestudenten contact onderhoudt voor notities, samenvattingen en tips. Meestal bestaan er internetfora of Facebookgroepen waar studenten zulke zaken met elkaar delen, zeker als de opleiding veel werkstudenten heeft. Werkstudenten zijn extra gemotiveerd om hun medelotgenoten verder te helpen.

Zorg voor een goede planning Zorg dat je een goede planning maakt, vooral als je gewoon voltijds blijft werken. Voorzie bijvoorbeeld dagelijks een uurtje studietijd in plaats van je voor te nemen enkele uren in het weekend te blokken. Dat komt er toch niet van. Daarbij moet je ook oog hebben voor voldoende ontspanning tussen je werk en studies. Als je elke zaterdag zou opofferen aan je studies, zal het niet lang duren vooraleer je emmer overloopt. Je zal sowieso minder tijd hebben voor je familieleden en vrienden. Licht ze in over je nieuw schema zodat ze hier begrip voor hebben.