Geef je loopbaan een nieuwe boost in 2017

Een nieuw jaar is altijd een uitgelezen moment om ook je professionele leven onder de loep te nemen. Haal je nog voldoening uit je job? Wat heb je bereikt en wat wil je nog graag bereiken? Is het tijd voor een bijscholing of eventueel zelfs een nieuwe job?

Update je cv

Als je verandert van functie moet je dat absoluut vermelden in je cv. Ook als je job een andere invulling heeft gekregen, moet je dat aanpassen. Want een titel alleen zegt niet alles... Vermeld ook je behaalde successen en toon dat je je op een positieve manier hebt ingezet voor je job.



Wat heb je concreet bereikt?

Overloop eens welke professionele doelstellingen je het afgelopen jaar hebt bereikt. Is het wat je verwacht had? En wat betekent dit voor je toekomstige carrière?



Wat doe je echt?

Is je werk in de loop der tijd veranderd? Zijn er taken weggevallen of juist bijgekomen? Doe je je werk nog altijd even graag? Hou eens gedurende twee weken een soort dagboekje bij van de taken die je op het werk uitvoert. Bekijk daarna of er eventueel aanpassingen kunnen gebeuren, zodat je opnieuw meer plezier krijgt in je werk.



En wat doe je juist niet?

Zijn er bepaalde taken of verantwoordelijkheden die vroeger deel uitmaakten van je job maar nu niet meer? Zoek uit waarom dat zo is: is de taakinhoud van je baan gewoon veranderd of had je niet de juiste capaciteiten? Vraag desnoods discreet feedback aan je baas.



Wat heb je (bij)geleerd?

Welke nieuwe vaardigheden heb je het afgelopen jaar geleerd? Heb je bepaalde cursussen gevolgd? Als je vaststelt dat je in 2016 eigenlijk niets nieuws hebt geleerd, kan dat een teken aan de wand zijn. Want dat zou wel eens een hinderpaal kunnen zijn voor je verdere carrière. Succesvolle mensen blijven zich constant bijscholen.



Maak een stappenplan

Als je je niet meer gelukkig voelt in je job, is het NU de hoogste tijd om daar verandering in te brengen. Schrijf in een aantal punten op welke doelstellingen je wilt bereiken in je job. En werk dit 'stappenplan' daarna concreet af. Als je voelt dat je terug in routine dreigt te verzanden, haal dan dat lijstje boven om jezelf te motiveren.