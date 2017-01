Collectief ontslag bij onderaannemer Caterpillar

Door: redactie

Bij Yusen Logistics in Courcelles, dat voornamelijk werkt voor Caterpillar Belgium in Gosselies, is eind december een collectief ontslag in gang gezet. Dat meldt vakbondsvrouw Sabrina Lossignol. Er werken 140 mensen, van wie er 120 opdrachten uitvoeren voor Caterpillar.