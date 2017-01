Bonussen motiveren, maar werken soms ook averechts

Hermien Vanoost

5/01/17 - 08u00

© Shutterstock.

Als je een goed rapport hebt, dan krijg je een Nintendo. Als je je speelgoed netjes opruimt, dan gaan we straks voetballen. Als je stilzit op de trein, dan passeren we daarna bij de neefjes. Onwaarschijnlijk hoeveel beloningen we onze kinderen dagelijks voorhouden.

Het straffe aan die beloningen is dat ze vaak nog lijken te werken ook. Hoe zit dat in het latere professionele leven? Werken die wortels dan net zo goed? "Daar mag je zeker van zijn", reageert Xavier Baeten, professor Reward and Sustainability aan de Vlerick Business School. "Onderzoek heeft herhaaldelijk aangetoond dat bonussen werknemers tot betere prestaties aanzetten. Al zijn er enkele 'maars' in het verhaal."







Onethisch gedrag Bijvoorbeeld dat lang niet iedereen even sterk door bonussen geprikkeld wordt. Vooral wie al goed presteert, gaat door een bonus nog harder zijn best doen. Baeten: "Bij sommige anderen krijg je net het tegenovergestelde effect. Uit vrees dat anderen hun bonus zouden afsnoepen, houden ze bijvoorbeeld informatie achter. Niet meteen het gedrag dat een bedrijf vooruithelpt." Om die reden ook werken teambonussen beter dan individuele. Werknemers moeten dan samen aan de kar trekken, waardoor jaloezie minder kans heeft.



Of variabele verloning werkt, hangt eveneens samen met de maatstaven die werkgevers hanteren om ze toe te kennen. Bazen die naast de (financiële) resultaten, ook het gedrag van werknemers in rekening brengen, zullen met een bonus meer bereiken dan zij die dat niet doen. Baeten zag die conclusie recent in zijn eigen beloningsonderzoek bevestigd. Daarin vroeg hij aan 950 CEO's wat ze zouden doen als ze merken dat een verkoper steekpenningen van een klant ontvangt. Topmannen- en -vrouwen die vooral op financiële resultaten werden beoordeeld, maakten vaker onethische keuzes ('niet reageren' of 'zeggen: zorg dat het niet uitkomt') dan anderen.



Iets gelijkaardigs zie je gebeuren wanneer bonussen te hoog worden. Als er te veel van afhangt, raken werknemers overmand door stress. Om toch maar die bonus op te strijken, wagen sommigen zich aan foute rapporteringen of andere frauduleuze praktijken. Baeten: "Daarom bedraagt een bonus idealiter niet meer dan 5 à 30 procent van het vaste salaris. Bij topmanagers zie je soms bonussen oplopen tot meer dan 100 procent van het basisloon. Eigenlijk kan dat bijna niet anders dan foutlopen. Door de lat zo hoog te leggen, haal je de intrinsieke motivatie voor de job weg."





Bonussen zijn emotie Goed twintig jaar is Xavier Baeten intussen bezig met onderzoek naar beloning. Als er hem in al die tijd iets is opgevallen, dan wel dat mensen weinig rationeel zijn als het over bonussen gaat. Hij verwijst naar een experiment van Amerikaanse onderzoekers waarbij vier groepen werknemers vier verschillende soorten variabele beloningen kregen: extra loon, bonnen voor pizzamaaltijden of een schouderklopje.



Een laatste groep kreeg de keuze tussen cash of pizzabonnen. Zoals verwacht gingen alle werknemers beter presteren, maar het effect was het grootst bij de werknemers die pizzabonnen of een schouderklopje kregen. "Rationeel gezien is dat niet te begrijpen. Want waarom zou je pizzabonnen nemen als je bij cash de vrijheid hebt om zelf te kiezen wat je koopt?" Dat de pizzabonnen het halen, komt volgens professor Baeten omdat ze in de praktijk tot een dubbele beloning leiden. De eerste keer wanneer de werknemer ze ontvangt, de tweede keer wanneer hij er op restaurant mee betaalt in het bijzijn van bijvoorbeeld zijn gezin. "De erkenning die dat oplevert, is voor een werknemer blijkbaar veel waard. Het experiment bewijst dat werkgevers niet per se met harde euro's moeten belonen. Andere niet-financiële bonussen, zoals extra verlofdagen of opleidingen, kunnen net zo motiverend werken. Wellicht zijn ze zelfs efficiënter."