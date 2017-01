Weinig vrije dagen en betaalde feestdagen in België

Lieselotte Cowie

7/01/17 - 08u00 Bron: Jakubmarian.com

In vergelijking met de rest van Europa moeten de Belgen redelijk hard werken: met 10 betaalde feestdagen en gemiddeld 20 vakantiedagen bengelen we onderaan de Europese lijst.

Feestdagen zijn een waar plezier. Je hoeft die dag niet te werken, maar wordt wel betaald als je een bediende of arbeider bent. Werk je die dag wel? Dan krijg je normaal gezien ter compensatie een hoger uurloon. Het aantal betaalde feestdagen dat bij wet is vastgelegd, verschilt van land tot land. In het ene Europese land is het op dat vlak beter vertoeven dan het andere.



Het theoretische maximum aantal betaalde feestdagen dat door de wet is vastgelegd verschilt van land tot land. In de praktijk hangt het jaarlijks af van hoeveel feestdagen er in het weekend vallen. Die kunnen in sommige landen gecompenseerd worden door een aanvullende vrije dag in de werkweek die volgt op de feestdag.





Welke landen spannen de kroon? Slovakije legde standaard 15 betaalde feestdagen voor de inwoners wettelijk vast. Sommige landen hebben er evenveel of meer, hoewel het aantal kan variëren. Zoals in Macedonië, die heeft er jaarlijks 12 tot 16. Inwoners in Zwitserland rekenen op 9 tot 16 feestdagen en in Bosnië en Herzegovina varieert het van 10 tot 15 betaalde feestdagen.



Inwoners in Frankrijk, Portugal en Zweden krijgen er 14. In Zweden is het wettelijke aantal vastgelegd op 11 betaalde feestdagen, maar in de praktijk zijn het er 14.







Waar staat België in de Europese lijst? In België hebben we recht op 10 wettelijk bepaalde feestdagen. Er zijn nog Europese landen die dat aantal delen, zoals Denemarken en Noorwegen. De Belgen krijgen daarnaast gemiddeld 20 wettelijke vakantiedagen, wat ook eerder aan de gemiddeld/lage kant is in vergelijking met de rest van Europa.



In Duitsland bepalen de deelstaten zelf het aantal feestdagen. Daarom hebben sommige deelstaten 9 betaalde feestdagen en anderen 10 of 11. In nog andere delen van het land kunnen de werknemers rekenen op 12 en 13 feestdagen.



Ierland en Wit-Rusland legden 9 feestdagen vast. Nederland zelfs 'maar' 8. Alle andere Europese landen schommelen tussen 8 en 16 feestdagen.