Wat als je je bonus zelf kon kiezen?

Als je zelf je bonus kon kiezen op het werk, wat wordt het dan? Cash, extra verlofdagen of een nieuwe laptop? Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om de keuze effectief over te laten aan de werknemes zelf.

In december de evaluatie, in februari de bonus. Bij Audi Brussels is dat al jarenlang de traditie. Nieuw sinds 2016 is dat de 500 bedienden zelf kunnen bepalen hoe die bonus er uitziet. Geld is een van de mogelijkheden, maar net zo goed kunnen ze kiezen voor extra verlofdagen, een tankkaart (als ze een bedrijfswagen hebben), een bijdrage in het pensioensparen en/of een nieuwe tablet.



Die flexibele bonussen liggen helemaal in de lijn van de nieuwe loonpolitiek in het bedrijf, waarbij niet anciënniteit, maar prestaties de hoofdrol spelen. "Elke werknemer krijgt aan het begin van het jaar vier doelstellingen mee. Die bepaalt de leidinggevende in overleg met de medewerker. Al naargelang de uitkomst zal het loon sneller of trager evolueren en de individuele bonus groter of kleiner zijn", legt HR-manager Eiman El Hmoud uit. "Vroeger waren bonussen niet gelinkt aan individuele doestellingen, maar aan competenties zoals flexibiliteit of zin voor initiatief. Vaak bleek die beoordeling subjectief, met soms onbegrip tot gevolg." Bovendien bedroegen bonussen vroeger niet meer dan 1 procent van het brutojaarloon, wat eigenlijk te weinig was om écht te motiveren. Nu komt de bonus op gemiddeld 5 procent uit.