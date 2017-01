Franse werknemers mogen baas negeren na hun uren

Door: redactie

2/01/17

In Frankrijk kunnen bedrijven hun werknemers niet meer verplichten om na hun uren nog bereikbaar te zijn. Mensen moeten dus hun telefoon of hun mails niet meer beantwoorden. Het motto 'werk is werk, privé is privé', is nu in een wet gegoten.



Bij ons vinden veel mensen dat te ver gaan. Als iemand bereikbaar wil zijn of thuis verder wil werken, moet dat kunnen.