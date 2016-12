6.000 vacatures bij vijf grootste werkgevers

Door: redactie

De vijf grootste werkgevers van ons land plannen in 2017 nieuwe aanwervingen, samen goed voor liefst 6.000 vacatures, berekenden Het Nieuwsblad en De Standaard. Colruyt spant de kroon met 3.000 voorziene aanwervingen.

NMBS en Infrabel gaan in de loop van volgend jaar gezamenlijk tussen 1.800 en 2.200 personeelsleden aanwerven. Het gaat onder meer om 400 treinbestuurders en 100 treinbegeleiders, maar ook om honderden ingenieurs en IT'ers. "Die aanwervingsoperatie is nodig om het grote aantal vertrekkers op te vangen", zegt Michel Bovy, directeur van HR-Rail, dat instaat voor het personeelsbeheer. "De babyboomers die in de jaren '70 bij de spoorwegen zijn komen werken, vertrekken de komende jaren massaal met pensioen".



Ook bij de vier andere grootste werkgevers van België staan er volgend jaar aanwervingen op de agenda. Samengeteld komen Bpost (dat vooral chauffeurs zoekt en sorteerders in de pakjesdienst), Proximus (IT'ers met expertise in big data en computerbeveiliging), BNP Paribas Fortis en Colruyt aan 4.000 vacatures. De drie eerste bedrijven zien ondanks de aanwervingen hun personeelsbestand dalen, alleen warenhuisgroep Colruyt slaagt erin om netto bijkomende werkgelegenheid te creëren. In het boekjaar 2015/2016 deed Colruyt ruim 3.000 aanwervingen, wat resulteerde in een netto aangroei van 1.500 werknemers. Dat ritme gaat volgend jaar door.