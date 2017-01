8 verrassende jobs met kans op een bonus

Julie Putseys

9/01/17 - 08u00

Dat tal van kaderleden riante bonussen worden uitbetaald, is geen staatsgeheim. En dat een groot deel van het loon van verkopers uit commissies bestaat, is dat evenmin. Maar tegenwoordig heb je in vele soorten jobs kans op een bonus. Sommige daarvan zullen je misschien wel verbazen.

Administratief bediende

Een bonus voor ondersteunend personeel klinkt misschien vreemd in de oren. Bonussen worden namelijk vaak geassocieerd met individuele prestaties. Maar sinds de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2007 hebben ongeveer 40% van uitvoerende bedienden recht op collectieve bonussen. Vooral in de financiële sector worden er veel bonussen uitgedeeld aan administratief bedienden.



Technisch helpdeskmedewerker

Een technisch helpdeskmedewerker staat in voor technische vragen van klanten. Het is niet ongebruikelijk dat de helpdeskmedewerker een prestatiegerichte bonus krijgt. Hoe beter hij de klanten vooruithelpt, hoe hoger zijn bonus.



HR-consultant

Een HR-consultant onderzoekt wie de beste sollicitant is voor een bepaalde functie. Vooral in uitzendkantoren komt het vaak voor dat het loon van HR-medewerkers wordt aangedikt met een bonus. Hoe meer goede kandidaten ze in contact brengen met klanten, hoe hoger hun bonus.



Boekhouder

Het clichébeeld van een stoffige boekhouder is zowat het tegenovergestelde aan dat van een afgeborstelde verkoper. Bonussen voor boekhouders lijken dus tegenstrijdig. En toch zijn ze schering en inslag. Boekhoudkantoren delen bonussen uit op basis van de prestatie van het team of de individuele werknemer.



Dossierbeheerder invorderingen

Het invorderen van geldschulden gebeurt vaak door gerechtsdeurwaarders die beloond worden via barema-loonschalen. Zij maken geen kans op een bonus. Maar er zijn ook invorderaars in de privésector. Hun salarispakket wordt wél vaak aangevuld met prestatiegerichte bonussen.



Polisbeheerder

Een polisbeheerder werkt voor een verzekeringsbedrijf en beheert een aantal polissen van klanten zoals een rechtsbijstands- of een inboedelverzekering. Hij heeft een adviserende rol naar zijn klanten toe, maar uiteindelijk is hij ook een soort van verkoper. Een verkoper van polissen, dan. Als hij er veel kan verpatsen, is dat goed voor het bedrijf, en maakt hij zeker kans op een bonus.



Externe auditor

Dat een externe auditor variabel loon heeft, is tegenwoordig de gewoonste zaak ter wereld. Een externe auditor houdt zich bezig met het controleren van bedrijven op vlak van boekhouding, kwaliteitsmanagement, arbeidsomstandigheden, compliance met milieustandaarden en (voedsel)veiligheid.



Mechanicus

Ja, ook arbeiders maken kans op prestatiegerichte bonussen, hoewel dit toch nog iets meer het geval is bij bedienden. Een mechanicus, bijvoorbeeld, die uiteenlopende technische taken verricht, zoals het controleren, bedienen en onderhouden van een machinepark en het programmeren van machines.





