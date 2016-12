Vooral vrouwen lijden aan het oplichterssyndroom

Loes Liemburg

27/12/16 - 08u00

© Shutterstock.

Heel wat succesvolle vrouwen en ook mannen zullen het ongetwijfeld herkennen: stiekem denken dat je eigenlijk helemaal niet zo goed bent in je job en mensen 'bedriegt'. Met deze 5 therapeutische tips leer je die gevoelens ontmijnen.

De term imposter syndrome werd in 1978 voor het eerst gebruikt door de psychologen Pauline Rose Clance en Suzanne Imes in hun onderzoek naar succesvolle vrouwen. Veel vrouwen kampen met het oplichterssyndroom, doordat in onze cultuur nog altijd vrouwonvriendelijke elementen zitten. Als vrouwen die misogyne ideeën gaan geloven, bijvoorbeeld dat ze minder goede werknemers zijn, ondermijnt dat hun zelfvertrouwen. Maar ook mannen hebben er last van, doordat onze werkcultuur vaak zo sterk focust op succes, geld en prestatie. Onderzoekers geloven dat tot 70% van de mensen er last van heeft (gehad). Wat kun je doen om er weer vanaf te komen?

1. Herken de symptomen

Ben je negatief over jezelf, wil je je werk steeds opnieuw controleren en overcompenseer je door over te werken of teveel werk op je te nemen? Mensen met oplichterssyndroom twijfelen sterk aan zichzelf en zijn bang om 'ontdekt' te worden. Ze denken ook dat hun succes een kwestie van geluk is, niet van hard werk.



2. Laat je perfectionisme gaan

Veel mensen met imposter syndrome leggen de lat veel te hoog voor zichzelf. Daardoor stellen ze onhaalbare doelen, waardoor hun gevoel van oplichting alleen maar versterkt wordt. Perfectionisme is dus contraproductief: je gaat er niet beter van werken.



3. Meet je succes

Om jezelf te tonen dat jouw prestaties geen kwestie van geluk zijn, maar van een goede voorbereiding en hard werk, kun je een overzicht maken van je successen. Stel een lijst op met complimenten en prestaties die je regelmatig bijwerkt. Is jouw succes meetbaar in verkoopcijfers, blogbezoekers of de hoogte van je bonus, houd dat dan ook bij!



4. Praat erover

Hou je gevoelens niet voor jezelf, maar deel ze met een vriend, een coach of therapeut. Zo kun je een objectievere kijk op je gevoelens krijgen én advies over hoe ermee om te gaan. Vertel het ook aan je manager, want die kan je gerichte tips geven voor jouw job en je helpen om meer mogelijkheden en aandacht naar je toe te trekken.



5. Maak gebruik van je gevoelens

De kans dat je helemaal van je oplichterssyndroom af komt is niet zo groot. Het is dus de bedoeling dat je het vooral kleiner maakt, zodat het je niet meer belemmert. Een beetje zelftwijfel en perfectionisme zijn immers helemaal niet slecht. Herken je gevoelens, maar laat ze je niet afbreken.