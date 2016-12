Worden we te afhankelijk van technologie op het werk?

Lieselotte Cowie

29/12/16 - 08u00

Niemand zal ontkennen dat de technologische ontwikkelingen van de laatste decennia heel wat werkprocessen versnelden en gemakkelijker maakten. Maar onze afhankelijkheid van computers en smartphones heeft ook nadelen.

Voor- en nadelen

Technologie vergemakkelijkt en versnelt het werk dat je moet verzetten. Het maakt taken efficiënter, vooral als we denken aan communicatie. Denk maar aan de tijd voor de computer, en hoeveel omslachtiger sommige taken waren. Documenten verstuurde je via de post of via fax, en klasseerde je analoog. Dus dat nam veel meer tijd in beslag. Typte je een fout in je schriftelijke communicatie? Dan kon je van voor af aan beginnen. Digitaal kan je foutjes wel gemakkelijk aanpassen.



Toch zijn er ook nadelen aan verbonden. Een hele dag naar je computerscherm staren is bijvoorbeeld niet opperbest. Het antwoord op de vraag of technologie wel goed en gezond is, ligt in het midden. We geven je daarom enkele tips mee.



Neem afstand van je computerscherm

Als je urenlang naar een scherm zit te staren, krijg je op den duur vermoeide ogen. Dat leidt tot lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, concentratieproblemen en overgevoeligheid aan licht. Je computerscherm is best een armlengte verwijderd van je ogen om die klachten te verminderen. Ook moet je kunnen lezen wat er op het scherm staat zonder je ogen samen te knijpen. Wijzig de lettergrootte in plaats van dichter naar je scherm te gaan.



Beweeg je genoeg?

Als je een kantoorjob hebt, kan het wel voorkomen dat je amper beweegt. Technologie vergemakkelijkt ons leven, waardoor we steeds minder bewegen. Probeer dat toch genoeg te doen, want het bevordert je gezondheid. Het kan in de kleine dingen zitten. Als je het openbaar vervoer gebruikt, wandel of fiets dan naar het station. Of stap een halte eerder af en ga te voet verder. Neem de trappen in plaats van de lift. Parkeer je auto een beetje verderop. En pauzeer af en toe tijdens je werk. Sta even op. Voor elk uur dat je aan de bureau zit, neem je best vijf tot tien minuutjes pauze.



Sociaal contact

Technologie zorgt dat we soms met ons hoofd in de virtuele wereld leven. Dat kan leiden tot negatieve gevoelens. Daarom: maak een praatje met je collega's. Stuur niet telkens mails als de persoon waar je naar stuurt enkele meters van je verwijderd is. Wandel even tot je collega, en luister waar die mee bezig is. Het werkt vaak ook efficiënter dan telkens heen en weer mailen.



Overal werken

Tijds- en plaatsonafhankelijk werken heeft zijn voordelen. Je kan overal werken met je laptop en gsm. Daardoor zijn we ook altijd bereikbaar, of wordt dat toch verwacht. Baken duidelijk je grenzen af, zodat je niet overwerkt geraakt en afstevent op een burn-out.