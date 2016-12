Met deze apps kan je je werk in 2017 nog beter organiseren

Loes Liemburg

28/12/16 - 08u00

© Shutterstock.

Onze smartphones zijn ondertussen een substantieel deel van ons werkleven geworden. Wij zochten in het enorme aanbod naar de meest bruikbare apps voor het werk.

1. G Suite

Android, iOS

Een serie apps van Google speciaal voor op je werk. Werk samen in Google Docs, maak reminders aan in Google Calendar en stuur automatische e-mails met Google Mail.



2. Mindly

Android, iOS

Met Mindly kun je brainstorms omzetten in overzichtelijke ideeën. Je maakt een mindmap, kunt vrijelijk associëren én je projecten plannen.



3. Wunderlist

Android, iOS, Windows Phone

De mooiste en handigste to do-app. Plan je taken, stel reminders in en voeg prioriteiten toe. Ook kun je je lijstjes delen met collega's om beter samen te kunnen werken.



4. Genius Scan

Android, iOS

Deze app maakt je scanner overbodig. Maak een foto van een document en de app maakt er meteen een PDF van. De app past de foto zelf aan voor een optimale leesbaarheid, en de PDF's kunnen direct geëxporteerd of gedeeld worden.



5. Spark

iOS

Met Spark word je niet meer overspoeld door honderden e-mails. Deze app toont je enkel je belangrijkste mails en categoriseert de rest in Persoonlijk, Notificaties en Nieuwsbrieven. Met goede zoekfunctie, Quick Replies en kalenderfunctie.



6. Doodle

Android, iOS

Plan afspraken en vergaderingen in een handomdraai. Stel een aantal tijdstippen in, nodig mensen uit en plan het beste moment. Je kunt notificaties sturen naar alle genodigden en de app aan je kalender koppelen.

7. Trello

Android, iOS

Het beste samenwerkingsplatform is Trello. Je maakt kaarten aan met projecten die je met collega's kunt delen. Plaats opmerkingen, upload bestanden, voeg checklisten en deadlines toe en ontvang meldingen.



8. Dropbox

Android, iOS, Windows Phone

Werken doen we steeds meer in de cloud, met Google Drive maar ook met Dropbox. Sla bestanden online op en deel ze, en werk samen aan presentaties. Met Dropbox Business krijg je extra beveiliging, meer opslagruimte en uitgebreide samenwerkingstools.



9. Toggl

Android, iOS

In essentie is deze app een timer. Hij houdt bij hoe lang je aan projecten werkt en stimuleert je om één ding tegelijk te doen. Je kunt ook pauzes instellen en de app met je hele team gebruiken voor meerdere projecten.



10. Slack

Android, iOS

Om zonder problemen te communiceren is er Slack. Met deze app kun je chatten met je team, persoonlijke berichten sturen, bellen en bestanden delen. Je kunt ook je andere apps aan Slack koppelen zodat je notificaties allemaal vanuit deze app komen. Aan de slag dus!