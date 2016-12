Alles voor het (top)loon? Dat geldt niet voor de meeste CEO's

Julie Putseys

Bron: Vlerick/Business Leaders

CEO's vinden de niet-financiële aspecten van hun werk belangrijker dan hun salaris zelf. Dit blijkt uit een bevraging door Vlerick Business School van 950 Nederlandse en Belgische CEO's. Het onderzoek kwam tot stand in samenwerking met Business Leaders, een organisatie die 500 topondernemers overkoepelt.

Als geld niet zo'n belangrijke drijfveer is, wat dan wel? Bedrijfsleiders worden blijkbaar meer gedreven door zaken als ambitie, innovatie, uitdaging, het ontwikkelen van management skills en de samenwerking met andere kaderleden. Over deze zaken zijn ze dan ook grotendeels tevreden. Minder tevreden blijken ze over de duidelijkheid en haalbaarheid van gestelde targets, de mate waarin ze voor hun werk moeten reizen en de flexibiliteit van de organisatie.



Vrouwelijke CEO's - 10% van de ondervraagden - zijn opvallend minder tevreden over de feedback die ze ontvangen van hun medekaderleden. Daarenboven vinden ze het vervelend dat de andere kaderleden hen te weinig vertrouwen, en voelen ze zich niet goed ondersteund door hen.