De ideale jobs voor deadlinevreters

3/01/17 - 08u00

Deadlines kunnen stress geven, maar sommigen vinden dat net leuk en aantrekkelijk in hun job. Dat extra beetje spanning geeft hen adrenaline en de drive om er helemaal voor te gaan. Ben je tuk op deadlines? Hieronder vind je een overzicht met potentiële jobfuncties voor jou.

Werfleider

Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van een of meerdere werven. Per project gelden verschillende korte deadlines. Je bewaakt die deadlines en lost technische problemen op als die zich stellen. Je coördineert, en velen komen bij jou met vragen. Ook als ploegbaas ben je vaak het eerste aanspreekpunt, en is je stressbestendigheid een grote troef.



Accountant

Als accountant neem je de boekhouding op jou. Er hangen verschillende deadlines aan vast, zoals de maand- en jaarafsluit en je bereidt BTW-aangiftes voor. Stalen zenuwen en zin voor boekhouding gewenst!



Salesfuncties

Vaak ben je verantwoordelijk voor het hele salestraject van prospectie tot contractafsluiting. Daarvoor worden doelen vooropgezet, die je als vertegenwoordiger moet halen. De stress is vaak groot, maar als je de deadlines bereikt geeft het je misschien wel voldoening?



Customer service assistant

Je verwerkt orders, doet aan klachtenbehandeling en hebt vaak een heel gamma aan taken. Denk aan offertes opmaken of zorgen voor een goede opvolging. Voor deze job is het belangrijk dat je flexibel bent en houdt van een gezonde dosis stress.



Technisch tekenaar

Technisch tekenaars stellen overzichtsplannen van projecten op. Je maakt en wijzigt tekeningen. Ben je flexibel? Dan is dat een sterk punt. Er staat vaak een strakke deadline op de tekeningen: zo snel mogelijk.



HR-generalist

Je draagt graag verantwoordelijkheid, en bent het eerste aanspreekpunt voor medewerkers over HR-gerelateerde vragen. Je wordt betrokken bij HR-projecten en gaat in dialoog met je werknemers. Als HR-generalist mag je rekenen op veel variatie in je job, en ook heel wat deadlines.



Consultant

Meestal is het de bedoeling dat je als expert naar klanten gaat, en hen een tijdlang ondersteunt. Door jouw expertise kan je hen bijstaan met kennis die ze niet zelf in huis hebben. Als je jouw targets behaalt, dan word je beloond met aantrekkelijke bonussen. Je krijgt concrete deadlines en beloningen.



Online marketeer

Je verbetert online doelstellingen door een marketingtraject op te zetten en uit te voeren. Je bedenkt en maakt marketingcampagnes. Klanten rekenen erop dat hun duidelijke deadlines worden gerespecteerd.