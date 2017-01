Nieuwe trend: vacatures voor jedi's, goochelaars en Harry Potter-wannabe's

Loes Liemburg

Functietitels zijn al lang onderhevig aan verengelsing, dat weten we: een vertegenwoordiger is een account manager, een verkoper werkt in sales en een tekstschrijver is een copywriter. Steeds meer - vooral jonge en hippe - bedrijven gaan nog 10 stappen verder als ze vacatures uitzetten en dus vliegen de jobs voor ninja's, jedi's, gurus en wizards ons om de oren.

De meest originele functietitels die tegenwoordig in vacatureteksten verschijnen, hebben één ding gemeen: ze zijn allemaal flink over the top. De nieuwste banen lijken allemaal epische heldenfuncties te zijn, en dat moet jonge jobzoekers over de streep trekken. Nu het einde van de financiële crisis bereikt lijkt te zijn, zijn er op de banenmarkt weer vacatures te over, en dus moeten werkgevers zich onderscheiden.



Met welke sprankelende functies komen bedrijven zoal op de proppen? Denk bijvoorbeeld aan een Webtovenaar of Marketing Wizard. Hoewel volgens de vacatureteksten van deze tovenaars heel gewone competenties worden verwacht, zoals programmeren of marketing, lijkt het door de functietitel een extra toffe job.



Een andere in het genre 'sprookjes' is de jedi. Een Windows Phone Jedi bijvoorbeeld, die in dezelfde vacaturetekst ook nog Windows Phone Guru wordt genoemd. En wat dacht je van een "Senior Java Developer: become a jedi master in development!"? Ook hierbij zie je dat een gewone baan plots veel cooler lijkt door de originele titel. (Gelukkig kan het ook anders, zoals deze jobs in de telefonie en voor java developer bewijzen)



Al langer populair is de ninja. Misschien is de ninja zelfs alweer een beetje passé, maar dat weerhoudt bedrijven er niet van om hem nog regelmatig te gebruiken. De PHP Ninja, Recruitment Ninja of JavAngular Ninja: allemaal veronderstellen ze een flexibele alleskunner die alles geeft voor de job. (Wel in mensentaal: deze PHP developers en recruitment jobs)



Andere superlatieven zijn de kampioen of de held. En geef toe: jij bent toch ook liever een Customer Service Champion of een Client Support Hero dan een simpele medewerker klantenservice? En ook de functie van Product Genius zal menigeen graag op z'n CV zien staan blinken. (Dit zijn meer 'normale' vacatureteksten voor klantenservice jobs)



Ook de Commerciële Tijger is eigenlijk alweer passé, en wordt rap ingehaald door de rockster. De Rockstar in Sales bijvoorbeeld, of een SEO & Analytics Rockstar. Vooral in hippe marketingkringen is dit een populaire functietitel. Bedrijven die zichzelf als rock 'n roll presenteren willen uitstralen dat ze een jonge, energieke, vrolijke en creatieve werksfeer hebben. Klinkt goed toch? (Maar zo kan het ook in de sales, marketing en SEO & Analytics)



Tot slot vonden we een vacature waarin simpelweg een Topper gezocht werd. Het enthousiasme van dergelijke functietitels werkt aanstekelijk. Ze stralen uit: wij zijn een supertof bedrijf en we zoeken een fantastisch persoon als jij. Engelstalige vacatures gaan nog een stapje verder: een Digital Prophet, Dream Evangelist, Kindle Alchemist of Happiness Hero... Vlaamse vacatureschrijvers kunnen dus nog even vooruit!