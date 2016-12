10 tips voor een gezondere levensstijl op het werk

Caroline Stevens

23/12/16 - 08u00 Bron: WebMD

© Shutterstock.

In 2011 waren er dagelijks 6,41% van alle werknemers in België afwezig op hun werk wegens ziekte. In 2015 bedroeg dit al 7,17%. En dat percentage kent jaarlijks een structurele groei van 3%. Dat blijkt uit onderzoek van dienstverlener Acerta. Werkgevers zullen in de toekomst dus sterk(er) moeten inzetten op preventie. Deze 10 tips dragen alvast bij tot een gezondere levensstijl op de werkvloer.

1. Vermijd ongezonde snacks

Sommige werknemers hebben een lade vol ongezonde snacks om de dag door te komen: suikerwafels, chocoladerepen, chips,... En wat zomaar voor het grijpen ligt, wordt ook sneller opgegeten. Maar te veel ongezonde snacks leiden tot overgewicht. Neem ze dus niet mee naar het werk! Kies liever voor een stuk fruit of ongezoete yoghurt.



2. Drink veel water

Te veel koffie of frisdranken kunnen meer nervositeit veroorzaken. Een betere keuze is veel water - ieder uur een glas - te drinken, zodat je lichaam goed gehydrateerd blijft. Zo voorkom je ook de zogenaamde middagdip.



3. Beweeg!

Voldoende bewegen is van essentieel belang als je gezond wilt blijven. Zelfs als je een zittend beroep hebt, kan je toch beweging inbouwen in je dagtaak. Maak bijvoorbeeld een stevige wandeling tijdens je lunchpauze. Neem eens vaker de trap in plaats van de lift. Ga met de fiets naar je werk of spreek af met een collega om na het werk een uurtje te gaan sporten. Elkaar stimuleren helpt om vol te houden!



4. Eet gezond

Zorg ervoor dat je 's middags een gezonde lunch eet. Kies in het bedrijfsrestaurant niet altijd voor steak met frieten maar ga ook eens voor een gezond slaatje of een vegetarische schotel. Vermijd te grote porties.



5. Voorkom nekklachten

Veel kantoorwerkers krijgen te maken met nekklachten omdat hun nek en schouders te lang in dezelfde houding gedwongen worden. Ook je telefoon tussen nek en schouder klemmen tijdens het bellen, is géén goed idee. Verminder de spanning in je nek en schouders door af en toe eens te bewegen, met je schouders te draaien of nekoefeningen te doen.



6. Bescherm de ogen

Wanneer je urenlang ononderbroken naar een beeldscherm staart, kunnen je ogen zo vermoeid geraken dat je er hoofdpijn van krijgt. Een 'oogvriendelijke' afstand tussen je ogen en het beeldscherm is een armlengte. Als je merkt dat je voorover moet buigen om te kunnen lezen wat er op het scherm staat, vergroot dan het lettertype van je computer.



7. Neem regelmatig een snipperdag

Af en toe een vakantiedag nemen, is niet alleen plezant maar ook nodig. De boog kan niet altijd gespannen staan. Vakantie helpt om stress te reduceren en je hoofd eens leeg te maken.



8. Vermijd te lange werkdagen

Natuurlijk moet je werk gedaan worden maar verlies de tijd niet uit het oog. Te lange werkdagen leiden tot vermoeidheid, meer stress en je gaat sneller fouten maken. Soms is het beter je dag op een normaal uur af te ronden en eventueel 's anderendaags een uurtje vroeger te beginnen. Als de werkdruk te hoog ligt, praat dan eens met je werkgever om te kijken wat hieraan kan gedaan worden.



9. Zorg voor een goede hygiëne op je werkplek

Je staat er misschien niet bij stil maar je toetsenbord, smartphone en computermuis zitten vol bacteriën, die ziektes kunnen overdragen. Want sommige virussen kunnen heel makkelijk overleven op harde oppervlakten. Het is dus belangrijk deze voorwerpen regelmatig te desinfecteren met een speciale spray.



10. Ken je grenzen

Misschien wel het belangrijkste om gezond te blijven, is zelfkennis. Ken je eigen grenzen en doe gewoon je best binnen die limieten. Luister naar de signalen van je lichaam. Weet wanneer je een pauze moet nemen of wanneer je aan vakantie toe bent. En zorg voor een gezonde levensstijl, ook buiten de werkuren!