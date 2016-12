Hoe ga jij naar het werk? Casual, business casual of boardroom?

Kristina Rybouchkina

23/12/16 - 08u00 Bron: Vacature Magazine

© Shutterstock.

Afhankelijk van de sector waarin je werkt en het soort functie die je uitvoert, zal je je kledij moeten aanpassen. Wij zochten uit welke dresscode bij welke jobs past.

Casual Bij de lucky few heerst er een casual dresscode op de werkvloer. Dat is een jeans, T-shirt, trui en sneakers, zowel voor mannen als voor vrouwen. Dames die werken in een casual omgeving kunnen ook gerust een rok of jurk dragen, bij mooi weer met sandalen eronder. Zo lang je niet te veel bloot laat zien, zit je goed. Mannen kiezen best wel altijd voor gesloten schoenen, maar moeten geen schrik hebben om een tikkeltje sportief of alternatief voor de dag te komen. Casual is ook van toepassing op de vele jobs waar je een aangepast uniform voor moet aantrekken, bijvoorbeeld in fabrieken, horeca, retail... Aangezien je je toch moet omkleden, mag je meestal in 'gewone' kledij naar het werk komen.



Perfect voor: mensen met een creatief beroep, zoals tekenaar, web designer of copywriter.





Business casual Business casual staat een trede hoger op de kledingladder. Het grootste deel van de actieve bevolking gaat op een doordeweekse dag zo gekleed. Dus geen pulls met gekke opschriften, wel een bloes of een kleurrijk truitje voor vrouwen en een nonchalant hemd, al dan niet in combinatie met een V-hals trui voor mannen. Een spijkerbroek kan nog net, maar kies wel voor een nette variant. Mannen dragen er best geklede schoenen onder.



Perfect voor: administratieve functies in een kantooromgeving, zoals customer service medewerker, HR assistent of payrollbeheerder.





Smart casual Nog netter, en tegelijkertijd wat modieuzer. Op een werkvloer met een smart casual policy mag je als vrouw een verzorgde rok combineren met pumps en een mooi accessoire. Heren hoeven hun pak nog niet boven te halen, maar laten hun jeans en sneakers beter thuis. Opteer liever voor een chino en veterschoenen in een neutrale kleur.



Perfect voor: jobs waarbij je met klanten of andere mensen buiten je bedrijf in contact komt, zoals analist, recruiter of shopmanager.





Business In de sales, financiën en juridische wereld leggen bedrijven soms een business dresscode op. Mannen worden verwacht in kostuum, vrouwen in een mantelpak of een keurige jurk. Qua kleuren heb je nog voldoende speling. Een geruit hemd of een gekleurde das kunnen bijvoorbeeld zorgen voor een persoonlijke toets.



Perfect voor: verkoops- of vertegenwoordigersfuncties, zoals inkoper vastgoed of business consultant.