Werken anno 2016: je hart en talent volgen of toch maar voor zekerheid kiezen?

De schreeuw naar technologisch talent zal straks alleen maar luider klinken. Moet je met die noodkreet rekening houden als je je toekomst op de arbeidsmarkt wilt veilig stellen? Of volstaat het om je hart te volgen? Jeroen De Wit, kopman van het Gentse techbedrijf Teamleader, kijkt in zijn glazen bol.

Van een start-upcultuur wordt wel eens gezegd dat het de bedrijfscultuur van de toekomst is, dat daar de werkplek van morgen vorm krijgt. Begrijp je waarom? "Ik denk dat er verschillende redenen spelen. Wat bijvoorbeeld erg opvalt bij een start-up, is de vlakke structuur. Beslissingen worden niet van bovenuit opgedrongen, maar groeien vanuit de medewerkers. Zo kan iedereen bij Teamleader zijn zeg doen wanneer er strategische vragen op tafel liggen. Alle collega's kunnen vrijwillig bij die denkgroepen aansluiten, ongeacht hun functie of hun ervaring. In groepjes formuleren ze antwoorden en bedenken ze mogelijke pistes voor het bedrijf. Dat ze op die manier iets aan de lange termijn kunnen bijdragen, voedt hun bevlogenheid. Ik denk dat zo'n aanpak, waarbij samenwerking centraal staat, vandaag essentieel is voor groei.



Transparantie is een andere waarde die start-ups hoog in het vaandel dragen. Wij staan er bijvoorbeeld op om zoveel mogelijk info met de medewerkers te delen. Iedere twee weken steken we met het hele team de koppen samen en leggen we de resultaten voor. Zo weet iedereen waar we staan. En verder kunnen medewerkers hier zelf beslissen waar en wanneer ze werken, worden ze beoordeeld op hun resultaten in plaats van hun uren, stimuleren we hen om onze kantoren in het buitenland te gaan verkennen, etcetera. We hebben een organisatie gebouwd waar we zelf graag in willen werken. Geen van de drie oprichters had bij de start bedrijfservaring. We zijn van een wit blad begonnen, los van enige structuur. Wellicht daarom dat onze cultuur aanspreekt."





Je geeft veel vrijheid, maar verwacht tegelijk veel flexibiliteit terug. Mensen mogen niet met een titel getrouwd zijn, zeg je. Hoezo? "Als de wereld verandert, moet je zelf ook veranderen. We zijn pas vier jaar met Teamleader bezig, maar intussen staat er alweer een nieuwe generatie bedrijven klaar die misschien een nog betere oplossing in de pijplijn heeft. Dus moet je als organisatie blijven evolueren. En dat kan alleen wanneer medewerkers verantwoordelijkheid nemen. Omdat zij voorbij hun eigen functie durven te gaan, staan wij vandaag waar we staan. Telkens passen ze zich aan de veranderende omstandigheden aan. Dat is belangrijk, ook voor hun eigen toekomst."





Pas je dat zelf ook toe? "Als CEO vind ik dat ik me volledig aan de noden van het bedrijf moet onderwerpen. Ik sta nu aan het hoofd van Teamleader, maar niemand zegt dat dat over vijf jaar nog zo zal zijn. Ik kan alleen maar proberen om mezelf constant opnieuw uit te vinden, zodat het bedrijf hopelijk de juiste koers blijft uitvaren. Ik denk dat dat de uitdaging is waar iedereen voor staat, om het even waar je werkt of welke functie je uitoefent."





Hoe dan? Door levenslang te leren? "Bijvoorbeeld. Bij ons krijgen alle werknemers jaarlijks een budget om aan opleiding te spenderen. Als samenleving moeten we de tools aanreiken zodat mensen zich kunnen blijven ontwikkelen. We spreken over levenslang leren, maar ik ken nauwelijks veertigplussers die zich omscholen. De structuren in onze maatschappij laten dat onvoldoende toe. We missen vangnetten."





Wat vind jij: moet je in de eerste plaats in je eigen talent investeren of kies je best een opleiding in functie van de noden van de arbeidsmarkt? "Mij lijkt het verstandig om trouw aan jezelf te blijven. Met tegenzin leren programmeren, omdat de arbeidsmarkt dat vraagt, is niet de beste keuze. Ook al zullen ondernemingen in de toekomst meer technologiegedreven zijn, ze zullen niet alleen developers nodig hebben, maar bijvoorbeeld ook mensen die richting kunnen geven. Het is immers niet omdat je vijf fantastische developers in dienst hebt, dat die ook een plan kunnen uitdenken en uitvoeren. Ik denk dus dat je met een open geest op de arbeidsmarkt moet staan, maar dat je vooral ook je hart moet volgen."