Essentiële checklist voor een job zonder stress

Lieselotte Cowie

23/11/16 - 08u00

Vele Vlamingen ervaren stress op het werk. Soms ligt de werkdruk zo hoog dat werknemers worden geveld door een burn-out. Maar het kan ook anders. Er zijn jobfuncties waarin het stressniveau op een lager pitje staat.

Een job als boswachter, bibliothecaris, audioloog of sterrenkundige? Dan ervaar je meestal niet veel stress. Ook als universiteitsprofessor, IT-manager, museumwachter of archivaris heb je doorgaans geen torenhoge werkdruk. Studeer voor medisch laboratoriumtechnoloog of computersysteemnanalist als je een minder stresserend beroep wil uitoefenen.





Pendelen Bepaalde factoren zorgen ervoor dat werknemers stress voelen. Pendelaars die elke dag in de file staan of een lange treinrit voor de boeg hebben een heel andere werkervaring dan pendelaars die op wandel- of fietsafstand van het werk wonen. Reistijd is dus een belangrijke factor: hoe minder je hoeft te pendelen voor je werk, hoe minder stress mensen ervaren.





Competitie Krijg je op je werk vaak te maken met deadlines? Dan voel je veel werkdruk. Als je bovendien tegen veel concurrententen opbokst in je sector of job, geeft dat stress. Je wil je job behouden en omdat je denkt misschien gemakkelijker vervangen te kunnen worden, doe je extra je best. Met de nodige portie stress erbij. Heb je dan ook nog eens de mogelijkheid om door te groeien en hogerop te geraken op je werkplek? Dan stijgt je stressniveau.





Verantwoordelijkheid Hoe vaak word je in je job geconfronteerd met gevaar? Een piloot heeft bijvoorbeeld een grote verantwoordelijkheid. Een enkele fout kan fataal worden. Daarmee plaatst hij zijn eigen leven, en dat van iedereen aan boord van de vlucht in gevaar. Ook dokters hebben verantwoordelijkheid. Een fout op de operatietafel kan grote gevolgen hebben. Met een topfunctie in de politieke wereld of in het bedrijfsleven, leg je verantwoording af tegenover het publiek.





Fysieke eisen Misschien oefen je een fysiek zware job uit, zoals bouwvakkers. Dag in, dag uit zijn ze buiten in de weer en sleuren ze met materiaal. Tegen het einde van een bouwproject moeten ze vaak een bepaalde deadline halen, en kloppen ze lange dagen dat hun lichaam nog meer fysiek uitput.