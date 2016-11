Hermien Vanoost

Wat 'de boekskes' ook mogen beweren, Me Time gaat niet zozeer over jezelf af en toe een pleziertje gunnen. Veel belangrijker is het om dag in dag uit dingen te doen die in lijn met je talent en je dromen liggen. "Dan creëer je écht Me Time", vindt doctor in de psychologie Erna Claes.

Een saunabezoek, een uurtje sporten of mediteren, kookles volgen. Volgens sommigen zijn het dé succesformules tegen stress. Me Time zoals het zou moeten zijn. Wat denk jij? Erna Claes, Fenrir Consult: "Jezelf af en toe aan de dagelijkse sleur onttrekken, helpt zeker in de strijd tegen stress. Het zijn allemaal manieren om je lijf en geest te laten recupereren. Toch volstaat het in mijn ogen niet, want het blijft een eerder beperkte kijk op Me Time. Het zou immers willen zeggen dat je het merendeel van je tijd moet opofferen, bijvoorbeeld aan je baas of je kinderen. En daar ben ik niet mee akkoord. Eigenlijk zou je bij alles wat je doet ook aan jezelf moeten denken. Zelfs je job zou Me Time moeten zijn."





Hoe dan? Je kan onmogelijk verwachten dat je in je job altijd leuke dingen zult mogen doen. "Me Time wil niet zeggen dat je alleen leuke dingen doet, wel dat je zoveel mogelijk bezig bent met dingen die voor jou fundamenteel kloppen, die met je waarden, sterktes en ambities stroken. Hindernissen horen daar onvermijdelijk bij. Bij mensen die op een burn-out afstevenen, zie je wel vaak dat ze en cours de route van hun eigen potentieel vervreemd zijn. Ze hebben te vaak tegen de verkeerde dingen ja gezegd en voeren nu te veel taken uit die eigenlijk niet bij hen passen of aan hun talenten gelinkt zijn. Daarmee verliezen ze veel energie."





Het probleem zit dus niet zozeer bij te hard werken? "Dé hamvraag is of je de juiste dingen doet. Of je nu zes of twaalf uren per dag werkt, doet er niet zoveel toe. Uiteraard moet je wel naar je biologische klok luisteren en op tij en stond rust inbouwen. Iedereen heeft zijn fysieke grenzen, ook bevlogen mensen."





Als je voelt dat die bevlogenheid wegebt, kan je dan maar beter naar een andere job uitkijken? "Niet per se. De meeste werknemers zijn wel degelijk met de juiste dingen bezig, alleen ervaren ze dat niet altijd meer zo. Daarom raad ik iedereen aan om nu en dan afstand te nemen. Stel je voor dat je voor je eigen baan solliciteerde: wat zou je dan wel en niet bevallen? Ook als je bij een loopbaanbegeleider komt, krijg je dit soort oefeningen op je bord. Ze helpen om met een andere blik naar je werk te kijken en er eventueel zelfs weer appreciatie voor te krijgen. Niet voor niets zie je dat veel mensen na zo'n coaching een nieuw engagement met hun huidige job aangaan, eerder dan dat ze naar een job bij een andere werkgever zoeken."





Met andere woorden: je kunt zelf voor Me Time zorgen. Geef eens een voorbeeld. "Neem nu een thuisverpleegkundige. Je mag ervan uitgaan dat die ooit aan zijn job is begonnen omdat ie houdt van zorg geven. Toch kan het gebeuren dat die passie na verloop van tijd verwatert en hij de handelingen op automatische piloot gaat uitvoeren. Hij wast bijvoorbeeld zijn patiënt, maar in plaats van een oprechte babbel met hem te voeren, dwalen zijn gedachten af naar het slechte kerstrapport van zijn zoon en maakt hij zich zorgen over hoe het verder met hem moet. Zijn lijf handelt in het hier en nu, zijn brein is iets anders aan het monitoren. Of: hij is erg gehaast en houdt vooral de klok in de gaten om op tijd naar de volgende patiënt te kunnen vertrekken. Om daar ook weer gehaast te zijn. Zo kijk je dus, in het nu, steeds weer uit naar het volgende. Daardoor gaat de beleving van de taak verloren. Zonde, want het contact met de patiënt is uiteindelijk hetgeen waarvoor hij het allemaal doet. Dat heeft hij nodig om energie uit zijn job te halen. Als hij zich daar bewust van wordt, denk ik dat het met zijn bevlogenheid wel weer goed kan komen."