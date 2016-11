Zen op het werk? Yes, you can!

Kristina Rybouchkina

25/11/16

Heb jij al gehoord van mindful werken? De term mag dan wel een beetje zweverig klinken, de principes zijn dat absoluut niet. Probeer de volgende simpele oefeningen van mindfulnesstrainer David Dewulf (www.aandacht.be) maar eens toe te passen. Je zal de dagelijkse portie werkstress meteen veel beter relativeren.

"Mindfulness is een soort aandachtstraining", legt David Dewulf uit. "Veel mensen voelen zich onrustig omdat ze veel piekeren, zowel op het werk als in hun privé. Als je leert om je aandacht weg te leiden van je negatieve gedachten, zal je vanzelf sterker in je schoenen staan en beter kunnen omgaan met stress, faalangst, spanningen tussen collega's en andere problemen."

Glimlach Onze hersenen schenken drie keer meer aandacht aan negatieve dan aan positieve zaken. Dat is een overlevingsmechanisme uit de oertijd, het was toen cruciaal om het op te merken als er iets mis was. Vandaag is het echter vooral vervelend. Let maar eens op de eerste gesprekken 's morgens op kantoor. Dikwijls gaat het over het slechte weer of het verkeer. Terwijl we allemaal veel gelukkiger zouden zijn als we meer aandacht zouden schenken aan wat er goed gaat. Onderzoek heeft aangetoond dat je met een kleine, zachte glimlach op je gezicht significant meer positieve dingen opmerkt. Dus doe je mondhoeken omhoog en de positieve babbels volgen vanzelf.

Neem adempauzes Voel je je even overrompeld door de naderende deadlines, een vervelende opmerking van je baas of het lawaai om je heen? Sluit dan je ogen en concentreer je op je ademhaling. Voel hoe de lucht je lichaam binnen en terug buiten gaat. Doe dat desnoods op het toilet, daar is het lekker rustig en zit je op je gemak. Twee minuten zijn genoeg om tot rust te komen.

Bouw plezierige momenten in Doe elk uur iets waar je plezier aan beleeft, zoals een filmpje bekijken of een lied beluisteren. Of zing gewoon luidop! Zo lang je je collega's niet te veel stoort, is dat een uitstekende vorm van ontspanning. Ter plaatse joggen is nog zo iets. Met het hele team even àlles geven. Omdat het zogenaamd not done is om zoiets te doen op het werk, werkt dat ook op de lachspieren. Een beetje humor kan wonderen doen voor de sfeer. Die paar minuten vermaak zorgen ervoor dat je je daarna weer helemaal met je volle aandacht op je taak kan concentreren.

Beweeg Ter plaatse joggen is niet alleen grappig, lichaamsbeweging zorgt ook voor dat er meer zuurstof naar je hersenen gaat. Grijp dus alle mogelijkheden aan om even te bewegen. Wandel naar de koffiemachine op een ander verdiep. Ga tijdens de lunchpauze een blokje om wandelen. Ga tien keer door je knieën vlak voor een vergadering. Dan voel lukt het beter om je te concentreren en voel je je bovendien op slag energieker.

Oefen zelfcompassie Zelfcompassie is een vrij recent begrip, absoluut niet te verwarren met medelijden. Zelfcompassie verwijst naar het vermogen om te accepteren dat je niet perfect bent als mens. Dat je je dus soms minder goed voelt en dat je wel eens fouten maakt. Studies hebben uitgewezen dat de kans om een depressie te ontwikkelen omgekeerd evenredig is met je graad van zelfcompassie. Probeer die levensvisie dus te oefenen. Maak je een fout op het werk? Neem het jezelf niet te veel kwalijk en probeer het ook niet te verstoppen. Ga op een constructieve manier op zoek naar een oplossing. Zo leer je bij. Wees vriendelijk voor jezelf, als je te kritisch bent verlies je sneller je motivatie.