Zo maak je goede connecties op LinkedIn

Caroline Stevens

25/11/16 - 08u00

© Shutterstock.

Kwaliteit is vaak beter dan kwantiteit, dat geldt ook voor connecties op sociale media. Je denkt misschien dat het indruk maakt wanneer je honderden connecties hebt, maar dit is niet helemaal juist.

Als je in het wilde weg mensen als LinkedIn-connectie aanvaardt, bewijst dit enkel maar dat je niet selectief bent en/of dit online platform niet juist gebruikt. Voordat je de knop 'accepteren' indrukt, kan je jezelf beter de volgende vragen stellen:



Ken ik deze persoon?

Misschien heb je de persoon in kwestie heel even gesproken op de werkvloer of tijdens een event. Ken je die persoon helemaal niet? Overweeg dan of hij/zij iets kan bijdragen aan jouw carrière. Zo niet, negeer dan de invitatie.



Met wie heeft hij/zij een connectie?

Meestal kan je op de profielpagina zien welke connecties iemand heeft. Misschien is hij gelinkt met invloedrijke personen uit jouw sector? Met mensen die je bewondert of met wie je graag in contact zou komen? Als je deze vragen met 'ja' beantwoordt, aarzel dan niet om de uitnodiging te accepteren.



Heeft hij/zij een profielfoto?

Iemand die geen profielfoto plaatst bij zijn LinkedIn-pagina wekt sneller de indruk dat hij iets te verbergen heeft. Maar de profielfoto zelf zegt ook al veel. Is het een professionele foto? Als het om een snel genomen selfie gaat, zal deze persoon weinig waardevols toevoegen aan je netwerk.



Werkt hij/zij in dezelfde branche?

Het is aanbevolen mensen te accepteren die in dezelfde sector werken als jij. Maar durf ook eens 'out of the box' te denken Iemand accepteren als LinkedIn-connectie verplicht je niet om samen zaken te doen, maar het verruimt je blik op de arbeidsmarkt.



Waar woont deze persoon?

Tenzij je een internationale job ambieert, heeft het weinig zin mensen te accepteren die in een ander land of werelddeel wonen. Je kan beter selectief zijn en enkel connecties maken die zinvol kunnen zijn voor je carrière.



Is het LinkedIn-profiel up-to-date?

Ga naar het vakje 'Bericht verzenden' en klik 'Recente activiteit weergeven' aan. Zo kan je zien hoe actief iemand is op LinkedIn. Wanneer hij/zij al maandenlang niets gepost of becommentarieerd heeft, zal een connectie met hem geen toegevoegde waarde zijn.



Wat zegt de profielpagina over hem/haar?

De profielpagina vertelt veel over iemands job, zijn werkervaring, opleiding, enz. Als je helemaal geen gezamenlijke interesses deelt, heeft het geen enkele zin een connectie aan te gaan.