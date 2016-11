Waarom je nooit opslag moet vragen op een maandag

Kristina Rybouchkina

Je baas om opslag vragen is bijna even lastig als je belastingen invullen, maar zoals het gezegde gaat: wie niet waagt, niet wint.

"Sommige bedrijven houden jaarlijkse evaluatiegesprekken. Is dat in jouw firma niet het geval, vraag dan aan je leidinggevende om samen een aantal doelen voorop te stellen. In een salesfunctie kan je er bijvoorbeeld op mikken om binnen het jaar tien nieuwe klanten aan te brengen. Als je daarin slaagt, kan je afspreken dat er een extraatje volgt", adviseert de coach. "Daarnaast mag je gerust je successen naar voor schuiven. Tracht je te profileren door tijdens vergaderingen je projecten in de kijker te plaatsen. Probeer ook met de leidinggevende mee te denken. Zijn er bepaalde zaken die efficiënter kunnen verlopen? Als je bij de baas komt aankloppen met een presentatie die aantoont hoe de firma geld kan besparen, verdien je meteen je strepen. Zelfs als je op dat moment nog niet lang in dienst bent."

Voorbereiding

Wil je je kans wagen, maak dan een afspraak met je chef. "Geef mee dat je graag een win-win wilt bespreken", raadt Eva aan. "Dat kan elke dag, behalve op een maandag, dan heeft een werkgever al genoeg aan zijn hoofd. Zorg dat je goed voorbereid bent. Maak desnoods een overzicht van de projecten die je tot een goed einde hebt gebracht en illustreer met grafieken of cijfers dat je een aanwinst bent voor het bedrijf. Leg uit dat een opslag je nog meer zal motiveren. Zelfs als je al twintig jaar bij een firma werkt en nog nooit om een extraatje hebt gevraagd, is het nooit te laat."



Weet wel dat een opslag je leven niet zal veranderen. "Het positieve effect van een loonsverhoging is van korte duur. Het is dus belangrijk om voor jezelf uit te maken waarom je vindt dat je er nood aan hebt. Heb je een sterke groei doorgemaakt en is je takenpakket daardoor vergroot? Oké. Maar vind je je work-lifebalans niet meer houdbaar, of voel je je niet meer op je plaats in je job? Dan kan een andere oplossing zoals minder uren gaan presteren, meer delegeren, efficiënter werken of een nieuwe uitdaging zoeken meer soelaas bieden op lange termijn."



