Mogen we straks allemaal powernappen op het werk?

Joni Horemans

23/11/16 - 08u00

© Shutterstock.

Even gauw de ogen sluiten op het werk? Het gros van de werknemers mag er niet aan denken dat hun baas hen slapend achter hun bureau zou betrappen. Onze moderne bedrijfscultuur beschouwt een dutje als een teken van luiheid waar je werkgever uiteraard niet voor betaalt...





Toch begint deze overtuiging steeds meer barsten te vertonen en her en der staan mensen op die het taboe rond middagdutten op de werkvloer willen doorbreken. Een van de voorvechters is Kasper Janssen, arts en onderzoeker van Nap@work. Hij legt uit waarom powernappen op het werk zo gek niet is.

Met Nap@work adviseer je bedrijven over de inrichting van slaapcellen op kantoor. Waarom is dit volgens jou een goed idee? Kasper Janssen: "Ik heb persoonlijk ondervonden wat een powernap kan betekenen. Als poortarts op de spoeddienst probeerde ik na een zware shift soms nog te studeren. Ik merkte dat ik dan vaak een half uur tegen de slaap vocht boven een boek en heel die tijd niets in me opnam. Als ik daarentegen toegaf aan de vermoeidheid en tien minuten mijn ogen sloot, kon ik daarna weer zonder problemen verder. Een powernap bleek dus zeer nuttig om optimaal te kunnen functioneren. In zuiderse landen zijn ze daar al langer achter en zelfs in de oudheid was het voor landbouwers gebruikelijk na de lunch een siësta te houden. In de moderne economie ligt de nadruk echter zo sterk op productiviteit, dat we wel eens vergeten dat wie op lange termijn goed wilt presteren, ook goed moet pauzeren. Rust je niet voldoende, pleeg je roofbouw op je lichaam wat leidt tot meer burn-outs en ziekteverzuim."

Kunnen wetenschappers dat bevestigen? "Onderzoek toont aan dat een powernap van tien tot twintig minuten het korte termijn geheugen wegschrijft, waardoor er nadien weer ruimte is om nieuwe informatie op te nemen. Ook de Nasa deed al onderzoek onder piloten op intercontinentale vluchten. Hieruit bleek dat piloten die de kans kregen een powernap te doen veel alerter bleven en minder fouten maakten. Daarnaast leerde een andere studie dit jaar dat het een gunstige invloed heeft op je hormoonhuishouding. Door slaaptekort maakt je lichaam meer stresshormoon aan en minder groeihormoon. Een korte powernap kan deze hormonale veranderingen neutraliseren en brengt alles terug beter in balans."

Sluit je zelf soms de ogen op het werk? "Absoluut, ik kom er zonder schroom voor uit dat ik regelmatig een powernap doe. Op mijn vorige werk liet ik de secretaresse geregeld weten even niet beschikbaar te zijn en ging dan vijftien minuten liggen op de behandeltafel. Ik ben net van baan veranderd en ook hier verwacht ik dat het van mij geaccepteerd wordt, maar ik weet zeker dat het niet in alle ziekenhuizen of bedrijven zou kunnen. Het is volgens mij belangrijk dat je erover durft te praten met je baas en collega's. Waarom zou iemand trouwens wel tien minuten mogen gaan roken en iemand anders niet tien minuten mogen middagdutten?"

Zien Belgische werkgevers de voordelen al in? "Ik heb geen weet van Belgische bedrijven die het toepassen, maar geloof wel dat er groeiende belangstelling is. Sommige mensen hebben overdag gewoon behoefte aan een herstelmoment, denk bijvoorbeeld aan ouders van jonge kinderen die een slechte nacht hebben gehad. Of aan drukbezette managers die na een korte nacht weer moeten meedraaien. Een powernap biedt dan de kans de batterijen weer op te laden.



In Nederland is het zeker nog niet wijdverspreid, maar op sommige plekken is het wel al mogelijk. Met Nap@work heb ik zo bijvoorbeeld het VU Medisch Centrum in Amsterdam geadviseerd over powernapruimtes voor hun ondersteunend personeel. Zelf ben ik inmiddels zo ver dat ik geen speciale ruimte meer nodig heb, maar gewoon achter mijn bureau kan powernappen, met mijn hoofd op mijn handen. Als je het niet gewend bent is het toch prettig wat meer comfort te hebben en in het VUMC hebben we daarom een ruimte ingericht met stoelen waarin je rustig achterover kan gaan liggen. We gaven het personeel ook voorschriften hoe ze het meeste uit hun powernap kunnen halen. De powernapstoelen zijn er nu een gewaardeerde faciliteit waar regelmatig gebruik van wordt gemaakt."