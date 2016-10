In deze 5 sectoren word je financieel in de watten gelegd

Kristina Rybouchkina

Met een gemiddeld brutomaandloon van 2.460 euro is de horeca een van de minst betalende sectoren van ons land. Welke sectoren leggen je financieel wél in de watten?







Petrochemie - 5.196 euro bruto Wie regelmatig aan de pomp staat, zal het wel geweten hebben: in de petrochemie circuleren enorm veel centen. En dat vertaalt zich op de loonfiches van de werknemers. In de petrochemie liggen de brutolonen bijna de helft hoger dan gemiddeld in België (= 3.414 euro). Hup, gauw een job in de Antwerpse haven zoeken!





Business consultancy - 4.779 euro bruto Voor een doorsnee medewerker is het allemaal maar vaag en ingewikkeld wat die dames en heren in nette pakken op de bedrijfsvloer komen uitspoken. Feit is wel dat business consultants met hun strategisch advies het verschil kunnen maken tussen winst en verlies. Dat daar een aardige vergoeding tegenover staat, hoeft niemand te verwonderen.





Financiële dienstverlening - 4.447 euro bruto Wie dag in dag uit met geld bezig is, zit natuurlijk bij de bron. Ook al liggen de echte gouden tijden achter ons en vallen er veel ontslagen, bij de banken en andere financiële instellingen mag je nog altijd op een meer dan gemiddeld loon rekenen.





IT-consultancy - 4.424 euro bruto Al gehoord van SAP, Microsoft Dynamics of Oracle? Bedrijven kunnen dezer dagen niet meer zonder. IT-consultants zijn er om deze complexe software-oplossingen op maat van het bedrijf in te richten. Onmisbaar en dus geld waard.