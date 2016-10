9 jobs voor wie graag de handen vuil maakt

Joni Horemans

13/10/16 - 08u00

© Shutterstock.

Ben jij geen doetje dat een smetteloos bureau behoeft, maar een onverschrokken werkkracht zonder angst de handen vuil te maken? Deze eigenschap kan je flink wat duiten opleveren. Met volgende smerige negen verdien je aardig je kost.

1.Lijkschouwer Voor zover wij weten droomt geen enkel (gezond) kind van een toekomst als klinisch patholoog of lijkschouwer. Het maandloon van deze arts die gespecialiseerd is in het achterhalen van de doodsoorzaak van een overledene zet anderzijds wél aan tot dromen. Als lijkschouwer verdien je al gauw een nulletje meer dan de modale werknemer.

2. Spoedarts/-verpleger Een dokter op de spoedafdeling probeert het werk van bovenstaande professionals zo veel mogelijk te verlichten. Hij krijgt dagelijks te maken met schrikbarende taferelen en moet regelmatig vechten voor het leven van een patiënt. Als spoedverpleger verdien je een stuk minder, maar de extra premies die je krijgt maken ook dit beroep financieel interessant. Als verpleegkundige ben je bovendien enorm gegeerd op de arbeidsmarkt!

3. Beenhouwer Ook als slager ben je maar best bestand tegen een beetje bloed. Je klaart klusjes waar veel mensen voor terugschrikken, hoewel slechts weinigen die sappige steak op hun bord zouden willen missen. Omdat het resultaat van je arbeid zo geliefd is, verdien je dan ook aardig je brood. Wie het slim aanpakt, kan misschien een bloeiende eigen zaak opstarten.

4. Loodgieter Deze vakmannen krijgen evenmin erg aantrekkelijke situaties voorgeschoteld. Je worstelt met afvoerbuizen, ploetert in verstopte toiletten, en fungeert als redder in nood voor wanhopige huisvrouwen. Naast deze persoonlijke waardering werkt ook je inkomen motiverend, zowel in loondienst als als zelfstandig loodgieter.

5. Cleaning operator In het verlengde van de vuildienst opereert - achter gesloten fabriekspoorten - de cleaning operator. In deze weinig sexy job neem je het op tegen allerhande industrieel afval verzameld in stortplaatsen waar vaak een stevig geurtje rond hangt. Gelukkig kan je je dankzij een aantrekkelijk salaris een meer dan degelijk parfum veroorloven.

6. Begrafenisondernemer In hetzelfde lugubere hokje als de lijkschouwer horen ook de balsemer en begrafenisondernemer thuis. Een balsemer werkt in een begrafenisonderneming of rouwcentrum en baart overledenen op. Een begrafenisondernemer ontfermt zich hoofdzakelijk over de praktische/administratieve kanten van een sterfgeval, maar het dagelijkse contact met rouwende geliefden van de overledene maakt de job emotioneel erg zwaar.

7. Prosector Een bloederig beroep waar je misschien nog niet van hebt gehoord is dat van prosector. In zijn letterlijke vertaling 'voorsnijder' laat het takenpakket weinig aan de verbeelding over. Een prosector ontleedt menselijke of dierlijke lichamen. Aan de universiteit prepareert hij lijken zodat deze gebruikt kunnen worden in de lessen anatomie.

8. Vuilnisophaler Een ander noodzakelijk kwaad wordt uit je leefwereld geholpen door de vuildienst. Slechts weinigen huppelen met passie achter de vuilkar, maar een gemiddeld bruto maandloon van over de 2.300 euro maakt veel goed. Je hebt voor dit beroep overigens geen diploma nodig en geniet daarbovenop van interessante extralegale voordelen.