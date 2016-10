Werk-privébalans in België zit snor

Julie Putseys

10/10/16 - 08u00 Bron: OESO, Robert Half, Stichting Innovatie en Arbeid

Uit de 'Better Life Index' van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) blijkt dat België goed presteert wat de werk-privébalans betreft.

5% werkt minstens 50 uur per week

13% van de bevolking in de OESO-lidstaten* werkt minstens 50 uur per week. In België is dit percentage slechts 5%. Hiermee staat ons land op de veertiende plaats van de 38 OESO-landen; dit wil zeggen dat de werk-privébalans - of toch uitgedrukt in werkuren - in dertien OESO-lidstaten beter is dan in België. De drie landen waar het kleinst percentage werknemers minstens 50 uur per week werken, zijn Rusland (0,2%), Nederland (0,4%) en Zweden (1,1%). Turkije is veruit de slechtste leerling: 39% van de werknemers werken er 50 uur per week of langer.