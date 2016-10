Flexwerk werkt

Hermien Vanoost

8/10/16 - 08u00

Zelf kiezen waar, wanneer en hoeveel je werkt. Kort samengevat is dat het waar flexibel werken om gaat. Of het ook wil zeggen dat je je werk in pyjama en vanop de Bahama's kunt doen, vroegen we aan twee ervaren flexwerkers.

Sylvie van Nieuwerburgh werkt als product owner voor digitaal communicatiebureau Marbles. In de praktijk betekent dat dat ze de hele dag aan het babbelen is, met de collega's over hun takenlijstje en met de klanten over de voortgang van hun project.



Voor 17u aan de schoolpoort

"Een doorsnee werkdag begint om 8u. Rond 16u stop ik om de kinderen op school op te halen en om 20u klap ik mijn laptop nog even open. Andere collega's beginnen om 10u en werken door tot rond 18u. Alles bij elkaar werk ik meer dan de klassieke 38 uren, maar eigenlijk ben ik daar niet zo mee bezig. Het voelt niet als een verplichting aan. Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest als hier. Dat ik baas ben over mijn agenda en zelf mag beslissen om om 16u aan de schoolpoort te gaan staan, heeft daar veel mee te maken."



Meestal vanop kantoor

"Lijfelijk aanwezig zijn moet niet per se, ik kan ook van thuis uit of zelfs vanuit het buitenland inbellen. Toch werk ik meestal vanop kantoor omdat ik me daar het best kan concentreren. En omdat ik zo makkelijk met de collega's kan overleggen. Het is al gebeurd dat ik van thuis uit een conference call had met de collega's, terwijl de kinderen op de achtergrond dansten."



Onbeperkt verlof

"We werken in een zelfsturend team, dat wil zeggen dat we vanuit ons team zelf afspraken kunnen maken over onze manier van werken. Ook over onze vakantiedagen kunnen we autonoom beslissen. Van de baas mogen we zelf kiezen hoeveel verlof we nemen, met een minimum van twintig dagen (zoals wettelijk verplicht, nvdr). Als iemand behoefte heeft aan extra verlof, dan bekijken we of we dat geregeld krijgen. Ikzelf zal dit jaar tussen de 30 à 35 dagen verlof genomen hebben. En ik schat dat dat bij de collega's ook zoiets zal zijn. Excessen zijn er nog niet geweest."





Ilka Busselot werkt op het hoofdkantoor van AG Insurance in Brussel. Via de telefoon ondersteunt ze de kantoormedewerkers van BNP Paribas Fortis bij de verkoop van familiale, brand- en autoverzekering.



Glijdende uren & ploegwerktijden

"Starten kan ik in principe tussen 7.30 en 9.30u, stoppen vanaf 16u. Omdat de klanten in de kantoren tot 19u én ook op zaterdagen kunnen langskomen, voorzien we dat er ook op die uren altijd iemand beschikbaar is voor ondersteuning. Dat betekent in de praktijk dat iedereen om de zes à zeven weken een aangepaste uurregeling heeft. Je werkt dan door tot 18.30u, maar start wel pas om 11u. Van die extra vrije tijd 's morgens profiteer ik om zelf eens de kinderen naar school te brengen of om naar de kapper te gaan. Het gebeurt dat ik 's avonds of in het weekend nog wat werk verzet, bijvoorbeeld als de kinderen hun huiswerk maken. Met mijn gezin heb ik hierover afspraken gemaakt. Als ze vinden dat ik te veel werk, moeten ze aan de rem trekken."



Vaste thuiswerkdag

"Elke vrijdag werk ik van thuis uit. Ik stop dan om 16u en kan meteen aan mijn weekend beginnen. Uiteraard is het niet de bedoeling dat iedereen op dezelfde dag thuiswerkt. Daarover hebben we onderling afspraken gemaakt. Mijn leidinggevende verwacht dat ik thuis op dezelfde manier als op kantoor werk. In pyjama een conference call doen, snel even de was uithangen of de kinderen opvangen, kan dus niet. Regelmatig zit ik met mijn teammanager samen en bekijkt die of ik van thuis uit dezelfde prestaties neerzet als op kantoor. Log ik tijdig in? Verzorg ik de permanentie over de middag? Die controle vind ik prima."