Doe de test: heb jij nog genoeg werkenergie?

We lazen het onlangs nog in de kranten: een beetje werkmoeheid of een (najaars)dip is nog niet hetzelfde als een burn-out hebben. Met deze test ontdek je hoe het gesteld is met je eigen werkenergie.





Deze test werd opgesteld op basis van een interview met Stefaan Devogelaere, erkend psycholoog, loopbaancoach en ontslagconsulent bij It takes two to tango.





Hoe sta je tegenover je eigen werkprestatie? A. Ik heb veel minder vertrouwen in mijn eigen kunnen dan vroeger. Mijn competenties lijken erop achteruit te gaan in plaats van vooruit.

B. Soms voel ik me goed over mijn werkprestaties, maar andere keren ben ik dan weer niet tevreden.

C. Mijn werkprestaties gaan er behoorlijk op vooruit! Ik merk dat ik steeds beter word in wat ik doe.





Ben je je werkmotivatie verloren? A. Ja, ik ben mijn werkmotivatie helemaal kwijt. Meestal heb ik geen zin meer om naar mijn werk te gaan, en ook tijdens het werk voel ik me futloos en vermoeid.

B. Niet volledig. Er zijn dagen waarop ik me gemotiveerd voel tijdens mijn job, maar soms is mijn werkmotivatie helemaal zoek.

C. Helemaal niet. Ik ben heel gemotiveerd als het op mijn job aankomt.





Kan je goed overweg met je collega's? A. Neen, ik heb geen goede band met mijn collega's. Daarbij ben ik tegenwoordig nogal prikkelbaar en dit zorgt voor bijkomende spanningen.

B. Niet bijzonder goed, maar zeker ook niet slecht. Soms valt er eens een conflict voor, maar dit raakt meestal snel opgelost.

C. Ik heb een hele goede band met mijn collega's. Er heerst een uitstekende teamspirit op de werkvloer.





Heb je last van fysieke klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn, maag- en darmklachten, braakneigingen hartkloppingen of duizelingen? A. Ja, ik heb verschillende fysieke klachten.

B. Ik heb soms last van bovenstaande fysieke klachten, maar doorgaans voel ik me goed in het vel.

C. Meestal voel ik me kiplekker!





Hoe voel je je op een doordeweekse dag vooraleer je naar je werk vertrekt? A.Vermoeid en futloos. Ik heb nooit zin om naar mijn werk te gaan.

B. Dat hangt er vanaf. Af en toe - wanneer ik slecht geslapen heb, bijvoorbeeld, of in conflict ben met een collega - is de zin om te gaan werken ver zoek.

C. Ik sta bijna altijd goedgeluimd op met veel goesting om naar het werk te gaan.





Meestal A geantwoord: Je bent uitgeblust. Je hebt geen vertrouwen meer in je eigen competenties. Je voelt je vermoeid, futloos en je werkmotivatie is zo goed als verdwenen. Je hebt ook last van fysieke klachten wat je werkmotivatie nog verder aantast. Als je vroeger net heel gepassioneerd was over je werk, en daarbij ook perfectionistisch was ingesteld, zou het goed kunnen dat je op een burn-out afstevent. Misschien heb je er zelfs al één. In ieder geval heb je nood aan professionele begeleiding en/of een nieuwe werkervaring.

Meestal B geantwoord: Je hebt een gemiddelde werkijver. Het merendeel van de werkende bevolking bevindt zich in jouw schoenen. Soms is je werkmotivatie zoek en andere keren zit die helemaal snor. Je hebt goede dagen, en je hebt slechte dagen. Iedereen kan wel eens een slechte dag hebben, nietwaar? Als je echter voornamelijk slechte dagen hebt, is er iets niet pluis. Dit hoeft niet te betekenen dat je een burn-out begint te krijgen. Misschien is je job weinig uitdagend waardoor je je begint te vervelen. Misschien voel je je wel ondergewaardeerd door je baas. Of ligt het mogelijk aan je relatie met je collega's? Als de weerzin om naar je werk te gaan aanhoudt of zelfs erger wordt, is het tijd voor een nieuwe werkervaring.