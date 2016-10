Feit of fabel: eerste seconden maken/kraken je sollicitatiegesprek

Hermien Vanoost

"Ik hoorde de klop op de deur en ik wist al dat het goed zat." De Britse auteur Malcolm Gladwell suggereert dat we al na enkele seconden ons oordeel over anderen klaar hebben. Is een eerste indruk écht zo veelzeggend? We vroegen het aan twee doorgewinterde rekruteerders van KBC.





"Eigenlijk begint de eerste indruk al bij het cv." Ingrid Horvath: "Op basis van het cv kunnen we al redelijk goed inschatten of er een match mogelijk is. Vinden we de ervaringen en competenties terug die we voor die bepaalde job belangrijk vinden, dan start voor ons de zoektocht naar bevestiging van die eerste indruk. De kandidaat krijgt van ons dan eerst een telefoontje, waarin we kort peilen naar zijn motivatie. Zitten we nog altijd op dezelfde golflengte, dan nodigen we hem voor een kennismakingsgesprek uit."





"Het kan niet anders dan dat de eerste indruk meespeelt." Peter De Cuyper: "Was de kandidaat er op tijd? Is hij netjes gekleed? Maakt hij oogcontact? Natuurlijk zijn dat dingen waar je op let als je iemand voor het eerst ontmoet. Maar alles wat we zien en horen, zullen we in het vervolg van het selectieproces via objectieve criteria aftoetsen. Hoe? Door gebruik te maken van een gestandaardiseerde assessement center methode, door meerdere mensen met de kandidaat te laten spreken en meerdere proeven voor te leggen."





"Soms zit je buikgevoel er helemaal naast." Horvath: "Ik heb het al meegemaakt dat ik onder de indruk was van iemands cv en eerste indruk, maar dat dat beeld aan het einde van de selectiedag helemaal was bijgestuurd. Het omgekeerde is ook al gebeurd. Een eerste indruk is dus een mooi visitekaartje, de kers op de taart zeg maar. Maar het is ook niet meer dan dat, het is niet de doorslaggevende factor."





"Wij moeten een sollicitant niet sympathiek vinden." De Cuyper: "De eerste minuut vertelt ons iets over de basisomgangsvormen van een kandidaat. Ik probeer daar zo nuchter mogelijk tegenover te staan. De bedoeling van een sollicitatiegesprek is niet dat ik de kandidaat sympathiek vind, wel dat ik me maximaal in die persoon kan inleven zodat ik de juiste man op de juiste plaats kan krijgen."





"Als het écht zo simpel was, zouden we niet zoveel in rekrutering investeren." De Cuyper: "Natuurlijk ken ik die onderzoeken over die eerste indrukken wel. En het is ook zo dat je buikgevoel later bevestigd kan worden. Maar als het allemaal zo simpel was, dan zouden we zeker niet zoveel tijd en energie in selectieprocedures investeren. Ik kan me voorstellen dat sommige werkgevers meer op hun buikgevoel vertrouwen en bijna meteen een contract aanbieden. 'Kom in dienst en bewijs je.' Alleen loop je dan een groter risico dat het tegenvalt en daar is geen van beide partijen mee gebaat."