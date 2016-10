Zo sta je als 50-plusser sterker bij sollicitaties

Caroline Stevens

11/10/16 - 08u00 Bron: Harvard Business Review

© Shutterstock.

Volgens het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia is het aantal klachten over leeftijdsdiscriminatie op de werkvloer sterk toegenomen. Dit jaar werden al 74 dossiers geopend, tegenover slechts 45 in het hele jaar 2015. Met deze tips ben je jongere concurrenten te snel af!





1. Speel je ervaring uit Als oudere werknemer heb je één groot voordeel ten opzichte van jongere sollicitanten: jij hebt veel werkervaring! Beklemtoon dat dan ook tijdens je sollicitatie. Geef voorbeelden van projecten waaraan je hebt meegewerkt, zorg voor een gedetailleerde portfolio, enz. Benadruk dat je erg gemotiveerd bent en minder snel zult 'jobhoppen' dan jongeren.





2. Je bent nooit te oud om te leren Als oudere werkzoekende beschik je misschien niet over alle skills die nodig zijn voor een nieuwe job. Maar daar kan je zelf iets aan doen. Het is nooit te laat om jezelf bij te scholen. Volg een computercursus of schrijf je in voor een taalbad. Zo blijf je niet alleen nuttig bezig: het staat ook goed op je cv!





3. Reken af met vooroordelen Oudere werknemers worden vaak afgewimpeld omdat ze 'overgekwalificeerd' zouden zijn voor de job. In plaats van het probleem te omzeilen, kan je dit hete hangijzer beter zelf ter sprake brengen. Als je uit een managementfunctie komt, kan je bijvoorbeeld zeggen: "U vraagt zich wellicht af hoe ik zal functioneren onder een leidinggevende die jonger is dan ikzelf? Wel, omdat ik zelf een hogere functie had, weet ik onder welke druk managers staan. Mijn eigen ervaringen zullen me dus helpen om een betere werknemer te zijn." Zo druk je vooroordelen meteen de kop in.





4. Ga mee met je tijd Sociale media zijn niet meer weg te denken uit het sollicitatieproces. En voor vijftigplussers is het juist erg belangrijk om een professioneel profiel te hebben op LinkedIn of vacaturewebsites. Dit toont aan dat je mee evolueert met de tijdsgeest en bereid bent met nieuwe technologieën te leren omgaan. Zorg dus dat je cv vindbaar is op Google!





5. Maak gebruik van je netwerk Als vijftigplussers heb je al met veel mensen samen gewerkt. Dit uitgebreide netwerk aan informanten kan je bij je zoektocht naar werk goed van pas komen. Dus diep je visitekaartjes nog eens op en laat al jouw connecties weten dat je werk zoekt. Gebruik je netwerk.





6. Durf te verrassen! Oudere werkzoekenden krijgen wel eens te horen dat ze 'vastgeroest' zijn. Als vijftigplusser moet je bewijzen dat je meer in je mars hebt. Leg initiatief aan de dag en durf eens uit je comfortzone te treden. Als je bijvoorbeeld eerder verlegen bent, zoek dan een bezigheid die je assertiever maakt (toneel spelen, vrijwilliger worden,...) Kom eens verrassend uit de hoek zodat je opgemerkt wordt!