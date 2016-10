Zelfs een droomjob is soms een nachtmerrie

Hermien Vanoost

Betaald worden om mopjes te verzinnen, bier te proeven of met de mannen van Placebo te praten. Terwijl de meesten er alleen maar luidop van kunnen dromen, maakten Jeroom, Tom en Sander er hun beroep van. Hebben we reden om jaloers te zijn?

Cartoonist/creatief brein Jeroom Snelders: "Eigenlijk ben ik te verlegen om op het scherm te komen"



Een cartoonist die binnenschipper wil zijn. Het is alsof de bankdirectrice plots zou zeggen dat ze bij het OCMW wil gaan werken. Absurd en tegelijk herkenbaar, want dromen over het gras aan de overkant, dat doen we allemaal wel eens. "Vooral als ik in de file sta, een writer's block heb of 's nacht mijn deadlines achterna hol, vaart het beeld van die binnenschipper in mijn hoofd binnen", zegt Jeroom Snelders, freelance Woestijnvisser en huiscartoonist van Humo. "Vanuit een grote lederen zetel turen naar de horizon, je peuter veilig in een kooi op het voordek, je vrouwtje aan het koken, muziek op de achtergrond. Geen stress, gewoon van sluis naar sluis varen. Heerlijk!"





Professioneel brainstormer Voor Jeroom ging de bal in 1998 aan het rollen, toen hij bij Humo een gat achteraan het blad mocht vullen. "Veel inkomsten had ik als beginnende cartoonist niet. Overleven deed ik op sandwiches en preparé. Dat beterde toen er meer reclame- en televisieopdrachten bijkwamen." Ondertussen spendeert hij nog maar tien procent van zijn tijd aan cartoons maken; de rest gaat op aan brainstormen, brainstormen, brainstormen.



Momenteel loopt hij storm voor 'De Idioten' op Vier, een programma waar zijn droge humor volledig tot zijn recht komt. "Natuurlijk is het geweldig om altijd met humor bezig te zijn, maar de keerzijde is dat ik me geen slechte dag kan permitteren. Zelfs als ik ziek of slechtgezind ben, moet ik mijn hersenen pijnigen en grapjes verzinnen. Op die momenten is het een verschrikkelijke job en wil niemand in mijn schoenen staan." Gewoonlijk maakt hij twee à drie keer per jaar zo'n mindere periode door. "Als ik een topmop gemaakt heb, weet ik dat het eraan komt. Dan leggen mijn hersenen de lat zodanig hoog dat ik er niet meer over kan. Het enige wat helpt, is rusten." En daar wringt nog een ander schoentje: "Als er iets is dat niet in mijn agenda past, dan is het wel vakantie. Dit jaar zijn we welgeteld één dag met het gezin naar zee geweest. Met al die deadlines is het niet praktisch om me twee weken af te sluiten."





Bekende kop Ook een bekende kop hebben, vindt Jeroom helemaal niets om jaloers op te zijn. "In de media werken is nooit mijn ambitie geweest. Eigenlijk ben ik te verlegen om op het scherm te komen. Voor de jury van De Slimste Mens moeten ze altijd met enkele stokken klaar staan om me terug te jagen. Was ik toch maar binnenschipper, denk ik dan."





Sander Graumans, promotie- en digitaal verantwoordelijke bij Pias: © Olivier Donnet. "Soms 4 keer naar dezelfde band gaan kijken"



Toen Sander Graumans tien jaar geleden voor het eerst de mannen van Editors op kantoor zag binnenwandelen, was hij nog wat onder de indruk. Ondertussen beseft hij dat al die grote sterren ook maar gewone mensen zijn en gaat hij na een optreden al eens met hen doorzakken. "90 procent van de artiesten met wie wij samenwerken, zijn heel aimabele mensen. Zonder kapsones. Zeker als ze voelen dat je met hart en ziel voor hen werkt, zijn het heel aangename contacten."



Graumans voert in Vlaanderen promotie voor onder meer Bazart, dEUS, Flume en Oscar And The Wolf. Op papier is hij verantwoordelijk voor de communicatie met radio en tv, maar in de praktijk is zijn functie minder afgelijnd. "Zoals iedereen bij Pias doe ik een beetje vanalles. Ik ben bijvoorbeeld ook bij de organisatie van de Pias Nites en het management van onze eigen concertzaal betrokken."





Emotionele lading Een droomjob is het in zijn ervaring zeker en vast, en dat heeft veel met de aard van 'het product' te maken. "Ze zeggen wel eens dat een goeie marketeer zelfs frigo's aan Eskimo's kan verkopen. In mijn geval klopt dat niet. Ik zou me daarvoor niet kunnen motiveren. Muziek heeft altijd een emotionele lading, daarom is het voor mij zo bijzonder. Wat je doet, komt uit het hart. Tegelijk zit daar ook de grootste valkuil: het is moeilijk om afstand te nemen. Fouten blijven je achtervolgen."



Ook het onregelmatige werkritme zou je als een minpunt kunnen zien. Voor Graumans hoort het er gewoon bij. "We staan erop dat onze artiesten ons regelmatig zien. Treden ze in België op, dan zal er altijd iemand van Pias aanwezig zijn. We verdelen die concerten onder ons team. Dat betekent dat je in drukke weken tot drie avonden voor je werk op stap bent. Ook al doe ik dat met veel plezier, soms ben je natuurlijk liever thuis. Zeker als je de band al drie keer eerder aan het werk zag."





Tom Dumortier, brouwmeester bij AB InBev: © Tom Verbruggen. "De nadelen van deze job? Daar moet ik eens over nadenken"



Elke dag zit brouwmeester Tom Dumortier met zijn neus in het bier. Om de kwaliteit van de brouwsels te controleren of om nieuwe smaken te zoeken. Bij AB Inbev is hij verantwoordelijk voor al wat innovatie en technologische ontwikkelingen betreft, en dit voor de ganse Europese markt. Samen met zijn team creëert hij nieuwe technieken, bieren en verpakkingen.



Dat hij 'in het bier' zou terechtkomen, stond in de sterren geschreven. Als bio-ingenieur had hij zich gespecialiseerd in de technologie van de bierbrouwerij. En ook zijn thesis stond helemaal in het teken van het goudgele gerstenat. Dat hij na zijn studies - intussen al zestien jaar geleden - meteen bij AB InBev mocht beginnen, was een droom die in vervulling ging. "Voor mij is dit de beste job ter wereld, want ik ben met de twee dingen bezig die me het meest passioneren: biologie en ingenieurskunde."





Russen vs. Belgen Nadelen aan de job ziet Dumortier amper. "Het enige dat ik kan bedenken, is dat het hard werken is en dus een uitdaging om werk en privé in evenwicht te houden. Dat heeft onder meer te maken met de frequente buitenlandse reizen die ik maak. Om voeling met de lokale markten te krijgen, zijn die ervaringen essentieel. Russen hebben immers niet dezelfde smaak als Belgen."



Of hij dat bier dan nooit beu raakt, willen we nog weten. Zou hij niet liever eens met wijn werken? "Nee", lacht hij, "want met bier heb je veel meer mogelijkheden. Je kunt meer experimenteren. Voor een brouwer is dat het hoogste genot."