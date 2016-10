Tips om je thuiswerkplek efficiënt in te richten

Sven De Potter

6/10/16

Alle trendwatchers voorspellen het: in de toekomst zal het in heel wat jobs mogelijk zijn om ook - deels - van thuis uit te werken, en die trend zet zich nu al in. Met deze tips kan je jouw thuiswerkplek goed inrichten.





Zorg voor een aparte werkplek

Als je de ruimte hebt, richt dan je werkplek in een aparte kamer in. Op die manier duik je meteen de werksfeer in/uit en kan je makkelijker privé en werk van mekaar gescheiden houden.



Minder is meer

Richt je werkplek zo in dat je je op je gemak voelt. Probeer er een rustige werksfeer te creëren, zonder er een saai kantoortje van te maken.

Hoe minder overbodige spullen in je werkplek, hoe beter, die leiden alleen maar af. Zet er alleen attributen neer die nuttig zijn, zoals een papiermand of en bureaulamp.

Planten zijn welkom, die zorgen voor rust en frisse lucht.



Bureau

Ga niet aan een salontafeltje aan de slag, zorg voor een ruim bureau met een groot werkblad. Met voldoende plaats voor al je papieren en alle andere zaken die je nodig hebt. Da's makkelijker om je werktafel er opgeruimd en overzichtelijk te laten uitzien. Een bureau dat te vol ligt, zorgt niet voor een ontspannen werksfeer. Een goed werkblad meet minimaal 120 bij 80 centimeter.



Zorg er bovendien voor dat je bureaumeubel aangepast is aan je lichaamslengte. Als je 1,50 m meet, moet je bureau zo'n 65 cm hoog zijn. Wie 1,90 m meet, heeft algauw een bureau nodig van 84 cm hoog.



Een goeie stoel is van levensbelang

Kies met zorg de juiste bureaustoel uit. Let daarbij niet alleen op het design, de mooiste stoel is niet noodzakelijk de beste. Zorg er vooral voor dat ie ook ergonomisch verantwoord is. Een goeie stoel is verstelbaar in hoogte. Een geschikt zitmeubel is vaak wat duurder, maar doorgaans een prima investering. Wie goed zit, krijgt minder snel rugklachten en kan zich bovendien beter concentreren.



Of ga er eens bij staan

Je kan zittend werken nu en dan afwisselen met staand werken, bijvoorbeeld aan een hogere tafel die je naast je bureau neerzet. Of probeer eens een zitbal, die traint automatisch de rugspieren. Al moet je dat niet de hele werkdag lang doen, dat kan bij ongetrainde rugspieren voor klachten zorgen.



Waar zet ik alles neer?

Zoek de beste plek uit in je werkkamer om je bureau neer te zetten. Da's per definitie een plek met veel daglicht. Ga bij voorkeur met je rug naar het raam toe zitten. Zorg bovendien voor een goeie zonnewering zodat je altijd een goed zicht hebt op je computerscherm. Het juiste licht bevordert de concentratie en je wordt ook minder snel moe.



Zorg voor een eenvoudige en overzichtelijke indeling van je werkruimte, opruimen wordt dan een stuk makkelijker, net als poetsen.



Frisse lucht

Zorg dat de ramen open kunnen en dat er voldoende luchtdoorstroming is in je werkplek. Een goeie ventilatie voorkomt dat je hoofdpijn krijgt als je lange tijd in dezelfde ruimte aan de slag blijft.



Kostenplaatje

Een aangename werkplek inrichten bij je thuis met geschikte meubelen kost algauw flink wat centen. Daar staat tegenover dat wie thuis werkt zijn reiskosten mag schrappen. Naargelang de specifieke situatie kan je wellicht ook een belastingaftrek krijgen voor een deel van de inrichting van je werkplek.



Een goed ingerichte werkplek waar je graag vertoeft, zorgt voor voldoende arbeidsenergie en concentratie. En ze houdt je bovendien ook nog eens mooi uit de file!