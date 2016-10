Wat men je NIET mag vragen tijdens een sollicitatiegesprek

Lieselotte Cowie

Handig om te weten voor wie gaat solliciteren: een aantal vragen mogen rekruteerders eigenlijk niet stellen - al proberen ze het in de praktijk vaak genoeg.

HR-consultant Sofie Waem werkt als freelancemedewerker bij House of Talents. Sofie Waem rekruteert interne werknemers van de groep. Ze maakt ons wegwijs door het parcours van verboden vragen.





Ben je zwanger? Misschien wil het bedrijf vragen stellen over je burgerlijke staat en kinderwens. Zeker als je een jonge vrouw bent. Het bedrijf wil vaak te weten komen of je misschien voor langere tijd afwezig zal zijn door een zwangerschap. Maar, je toekomstige werkgever mag hierover geen vragen stellen tijdens een sollicitatiegesprek. "Deze klassieker is een echte no go. Je werkgever mag geen vragen stellen over jouw kinderwens en hoe jij je gezinsplanning ziet", verduidelijkt Sofie Waem. De vraag of de sollicitante zwanger is, mag enkel worden gesteld als de openstaande functie gevaarlijk is voor het ongeboren kind.





Wat is jouw medische toestand? Bedrijven nemen graag gezonde werknemers aan, zodat ze veel en hard kunnen werken om hun bedrijf te doen groeien. Toch kan een rekruteerder niet vragen naar je medische toestand, tenzij het relevant is voor de functie die je gaat uitoefenen. Voor bepaalde jobs, zoals politieagent of militair, maakt een gezondheidsbeoordeling deel uit van de selectieprocedure. Maar dan nog worden enkel gezondheidsgegevens in aanmerking genomen die relevant zijn voor de job.





Hoeveel verdien je momenteel? Hoewel het eigenlijk niet helemaal gepast is, wordt deze vraag dikwijls gesteld. "Iedere rekruteerder vraagt hiernaar tijdens een gesprek met een kandidaat. Soms worden zelfs loonbrieven opgevraagd", aldus Waem. "Persoonlijk zou ik dit als kandidaat weigeren voor het gesprek in de eindfase zit. In het eindgesprek ziet de rekruteerder op het vakantieattest toch het laatste loon staan. Dan kan je niet meer bluffen."





Ben jij lid van een vakbond? "Als een rekruteerder gevoelige vragen stelt rond de aansluiting bij een vakbond, dan kan je als kandidaat voorzichtig de vraag terugkaatsen. Vraag in welke mate dit relevant is voor de functie. De rekruteerder staat dan waarschijnlijk met de mond vol tanden, want in welke functie is dit relevant?", zegt Sofie Waem.





Beoefen je een religie? Ook vragen over politieke opvattingen of religieuze overtuigingen zijn uit den boze. Deze vragen zijn verboden omdat het om erg gevoelige zaken gaat, en nadelig kunnen zijn voor de sollicitanten. Ook hier is er een uitzondering, namelijk als je voor een religieuze instantie gaat werken, zoals een katholieke school of vereniging.





Wat is je seksuele geaardheid? Net zoals je burgerlijke staat, religieuze en politieke overtuigingen behoort dit tot de privésfeer. Een verboden vraag, dus.





Heb jij een blanco strafblad? Een medewerker met een gerechtelijk verleden aannemen, zien vele bedrijven nog steeds niet zitten. Nochtans verdient iedereen een tweede kans. Vragen naar het gerechtelijk verleden van de sollicitant is verboden. "Tenzij de functie erom vraagt. Soms is het wel toegestaan om een attest te vragen. Denk aan een bankbediende die de kluis beheert, of leerkrachten in het onderwijs."