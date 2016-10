Plopsaland De Panne zoekt 550 tijdelijke werkkrachten

Door: redactie

Met een drukke najaarsperiode in het verschiet is Plopsaland De Panne op zoek naar 550 studenten en tijdelijke werkkrachten. Dat meldt het attractiepark.

Plopsaland gaat met de halloween-, sint- en kerstperiode een drukke tijd tegemoet. Het attractiepark zag de voorbije jaren een stijgende interesse in die najaarsevenementen, maar werd tegelijkertijd ook geconfronteerd met een hoge nood aan tijdelijke werkkrachten. CEO Steve Van den Kerkhof noemde eerder dit jaar het personeelstekort de grootste uitdaging voor het attractiepark.



Studenten en tijdelijke werknemers kunnen het hele jaar door flexibel bij Plopsaland aan de slag. In totaal stelt Plopsaland op jaarbasis zo'n 2.000 studenten en seizoensmedewerkers tewerk. Het aanbod aan jobs is bovendien heel uiteenlopend. "We zoeken nog mensen die kunnen bijspringen in de themarestaurants, de attracties, kassa en onthaal, winkels en zelfs als begeleider bij de dagelijkse shows", legt Niko Parmentier, personeelsdirecteur van de Plopsa Group, uit.



Van den Kerkhof zegt zich zorgen te maken. "De komende evenementen zoals halloween, de Sint Weekends en Winter Plopsaland zijn erg populair. Maar door het personeelstekort dreigen bijvoorbeeld enkele horecapunten onherroepelijk dicht te moeten blijven."