Stuur zelf je loopbaan bij de Spoorwegen!

3/10/16 - 09u13

Vandaag zijn bijna 34.000 mannen en vrouwen aan de slag bij de Belgische Spoorwegen. Een opvallend merendeel daarvan blijft er tot zijn of haar pensioen werken. Dat is uniek voor de huidige professionele wereld én dat zegt iets over de werksfeer en carrièrekansen bij deze werkgever.

Van die 34.000 werknemers bij de Belgische Spoorwegen werkt een deel voor de NMBS, de exploitant van de treinen. Het andere deel werkt voor infrastructuurbeheerder Infrabel. Ingenieurs bij de Belgische Spoorwegen kunnen zowel in Brussel als verspreid over heel België werken. Dat is echter lang niet de enige troef van deze werkgever.

Carrièremogelijkheden Matthia Saubain, Industrieel Ingenieur Rollend Materieel bij de NMBS, spreken vooral de technische uitdagingen en de mooie doorgroeimogelijkheden aan. Na het behalen van zijn diploma kwam hij in de centrale werkplaats van Mechelen terecht en daar werkt hij ondertussen al vier jaar. "Ik kom met veel verschillende technologieën in aanraking en ontmoet mensen met heel uiteenlopende karakters. Via een persoonlijk ontwikkelingsplan kan je jezelf steeds verbeteren met opleidingen die zijn toegespitst op je job.".



Ook Laurent Gillet, Change & Maintenance Supervisor Tracks bij Infrabel, heeft het over mooie carrièremogelijkheden. Dat hij als jonge ingenieur in een groep met experts terecht is gekomen, ervaart hij als een grote meerwaarde. Net zoals je als ingenieur kan starten, maar later even goed kan overstappen naar een managementfunctie en zo de verantwoordelijkheid kan krijgen over een domein van activiteiten.

Jong talent drukt eigen stempel Daarnaast is er bij de Spoorwegen ruimte voor eigen initiatief en projecten. Zo werkte Matthia de volledige herinrichting uit van een van de werven, om de nieuwste aangekochte treinen een efficiënt langetermijnonderhoud te kunnen geven. Ook Laurent getuigt: "We proberen nieuwe technieken te ontwikkelen die we het liefst meteen zouden willen toepassen. Maar dat is niet mogelijk zonder dat ze eerst grondig getest en hertest worden, om een maximale veiligheid te garanderen".



De Belgische Spoorwegen werven jaarlijks ongeveer 1.500 nieuwe medewerkers aan. Mannen én vrouwen, jongeren en ouderen, medewerkers van Belgische en vreemde origine, allemaal met een andere kijk op problemen en uitdagingen. Zowel Laurent als Matthia zien zichzelf als teamspelers in zowel het proactief opsporen van problemen, als in het zoeken naar een gepaste oplossing. In die teams is er altijd plaats voor nieuw gemotiveerd talent dat zich mengt met ervaren spoorwegmedewerkers. Dit zorgt voor een interessante wisselwerking tussen bestaande en nieuwe ideeën, die maakt dat je vandaag meer dan ooit je carrière bij de Spoorwegen in handen kan nemen.