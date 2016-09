Hoeveel pensioen krijgt jouw buurman?

Kate Raw

De relatie tussen je beroep en het pensioen dat je daarvoor krijgt, is niet altijd vanzelfsprekend. Je moet sowieso rekening houden met drie belangrijke parameters: je salaris, de duur van je loopbaan, en je statuut. Heb je die gegevens, dan kan je je pensioen berekenen - of dat van je buurman.

Pensioenen berekenen is op z'n minst gezegd complex. Je moet met heel wat parameters rekening houden, en bovendien zijn die uiterst persoonlijk.



Iedereen die 45 jaar gewerkt heeft, heeft recht op een volledig pensioen. Maar daar stoppen de gelijkenissen tussen de verschillende statuten ook. Hieronder bekijken we de pensioenberekening van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren apart.



Let wel: dit overzicht is een vereenvoudigde weergave van de realiteit. Wil je jouw persoonlijk pensioen berekenen of raadplegen, ga dan naar de website van de Federale Pensioendienst.







Werknemer Voor werknemers wordt eerst de pensioenbijdrage van elk loopbaanjaar apart berekend. Verdiende je in 2001 meer dan in 2002, wil dat dus concreet zeggen dat je pensioenbijdrage van 2002 groter is dan die van 2001.



Maar hoe bereken je het jaarlijks pensioenaandeel voor een werknemer met recht op een volledig pensioen precies?



1. Stel dat je in 2010 voor een bedrijf werkte en daar 24 000 euro jaarsalaris kreeg. Die 24 000 euro deel je door 45 (loopbaanbreuk voor een volledig loopbaan) om het pensioenaandeel te bekomen voor 2010, wat uitgerekend 533,333 euro is.



2. Dit pensioenaandeel moet je vervolgens vermenigvuldigen met de herwaarderingscoëfficiënt van 2010 om het pensioenaandeel op het actuele indexpijl te brengen (een overzicht van de jaarlijkse herwaarderingscoëfficiënten vind je hier terug). 533,333 euro vermenigvuldig je dus met 1,082035. Je pensioenaandeel voor 2010 is nu bijgesteld naar 577,085 euro.



3. Tenslotte kijkt men naar je gezinstoestand. Ben je alleenstaande, dan wordt je pensioenaandeel vermenigvuldigd met 60 procent. Heb je een gezin, dan wordt het vermenigvuldigd met 75 procent.



4. Maak dan dezelfde berekening voor elk kalenderjaar uit je loopbaan. De som van die pensioenaandelen is je jaarlijks pensioen!



Met andere woorden: pensioen = [(totaal loon x herwaarderingscoëfficiënt) / 45] x gezinstoestand



Werkte je geen 45 jaar, dan zal je pensioen logischerwijs lager liggen. Werkte je meer, dan zal je een hoger, maar geplafonneerd, pensioen ontvangen.







Zelfstandige De berekening van het pensioen van zelfstandigen is gelijkaardig aan die voor werknemers. Het jaarlijks salaris is hier niet de referentie (dat kan ook niet), maar wel het netto bedrijfsinkomen per kalenderjaar.



Een zelfstandige die in 2010 een netto bedrijfsinkomen had van 24 000 euro, zal dus precies hetzelfde pensioen krijgen als de fictieve werknemer hierboven.