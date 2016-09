Uitzendarbeid was nog nooit zo populair

Caroline Stevens

30/09/16 - 08u00 Bron: Federgon

© Shutterstock.

In 2015* hebben ruim 584.332 mensen minstens een dag als uitzendkracht gewerkt. Dat blijkt uit een onderzoek van Federgon, de federatie voor HR-dienstverleners. Dit is een absoluut record. Niet alleen studenten en jongeren maar ook steeds meer ouderen vinden via uitzendwerk hun weg naar de arbeidsmarkt.

"Bepaalde organisaties willen iedereen liefst met een ambtenarenstatuut of contract van onbepaalde duur tewerkgesteld zien. Maar de huidige realiteit is heel anders", zegt Herwig Muyldermans, algemeen directeur van Federgon, de federatie voor HR-dienstverleners. "We zien dat uitzendarbeid al ruim twintig jaar aan een opmars bezig is. Enkel in 2007 was er een enorme terugval met 25% na de bankencrisis. Pas dit jaar is dat niveau terug overschreden. Sinds eind 2012 is er een constante groei van uitzendarbeid. De cijfers van juli 2016 liegen er niet om: +6,55% ten opzichte van juli 2015 en dit in zowat alle sectoren en regio's."





Wat is het profiel van de doorsnee uitzendkracht? Herwig Muyldermans: "Meer dan 10% van de actieve beroepsbevolking is jaarlijks aan de slag is als uitzendkracht. Zij zijn een weerspiegeling van de maatschappij: studenten (36%), jonge werkzoekenden (<25 jaar, 33,9%) en ook steeds meer ouderen (>45 jaar, 15,6%)."





Tegenstanders zeggen dat uitzendarbeid geen 'echte job' is. "Dat is een vooroordeel! Waarom zou uitzendarbeid minderwaardig zijn? Bovendien biedt uitzendwerk méér kansen aan mensen die het moeilijk hebben om werk te vinden, zoals bijvoorbeeld oudere werkzoekenden. Dat komt omdat de werkgever niet meteen verplicht wordt om hen een contract van onbepaalde duur aan te bieden. Maar via uitzendwerk kunnen deze mensen wel terug toegang krijgen tot de arbeidsmarkt, tonen wat ze waard zijn en ervaring op doen."





Waarom kiezen mensen voor interim-werk? "Ook dat is zeer verscheiden. Steeds meer studenten willen het hele jaar door een zakcentje bijverdienen. Zij zijn vaak bereid 's avonds of in de weekends te werken, waardoor ze voor meer comfort zorgen bij de vast werknemers. Daarnaast beginnen veel jongeren hun carrière via uitzendarbeid. Bedrijven beschouwen uitzendarbeid als een soort proefperiode: als je goed bent, mag je vaak blijven. 67% van de uitzendkrachten die vast werk vond, is in dienst bij het bedrijf waar hij zijn laatste uitzendopdracht uitoefende.." "Er is ook een stijging van 45-plussers die het slachtoffer werden van herstructureringen en een nieuwe job zoeken. Dan heb je nog mensen die er bewust voor kiezen om gedurende een bepaalde periode slechts tijdelijk te werken. En tenslotte zijn er mensen (10%) die naast hun fulltime job gewoon nog wat willen bijverdienen.."





Ondermijnt uitzendkracht de werkzekerheid? "We moeten afstappen van de idee dat je één bepaalde job je hele leven zult doen. We leven in een maatschappij die erg snel verandert. Producten en bedrijven hebben een korte levensduur. We gaan hoe langer hoe meer bewegingen krijgen op de arbeidsmarkt Vandaag hebben bedrijven nood aan flexibiliteit. De werknemers hebben nood aan zekerheid. In vaktermen noemen we dat flexicurity. Daar kan de uitzendarbeid een zeer belangrijke rol vervullen. Want bedrijven besteden de rekrutering van personeel steeds vaker uit aan outplacementbureaus en uitzendkantoren."





We gingen ook even polsen bij een HRdienstverlener zelf. Jan Denys, Director External Communication and Public Affairs en arbeidsexpert bij Randstad beaamt dat interim-werk enorm in de lift zit. "Dat heeft meerdere redenen. Uitzendarbeid heeft meer functies opgenomen: vervanging zieke of afwezige werknemer, pieken opvangen, rekrutering, outsourcing enz. Daarnaast is het belang van flexibiliteit voor bedrijven steeds belangrijker geworden. Een privébedrijf kan gewoon niet zonder flexibel inzetten van personeel. Uitzendarbeid is daar zeer goed geplaatst."





Wat zijn de voor- en nadelen van uitzendwerk voor zowel werkgever als werknemer? "Het voordeel voor de werkgever is dat je bespaart op je vaste kosten. Je flexibiliseert een deel van je vaste kosten. Op die manier word je meer competitief. Je kunt een deel van het personeelsbeleid uitbesteden en je concentreren op je kerntaken. Je maakt gebruik van een gespecialiseerde dienstverlener." "Een bedrijf moet een gezonde mix hebben van vaste en tijdelijke werknemers. Hoe die eruit ziet, is afhankelijk van de aard van het bedrijf en de sector. Als die mix niet goed is, zullen er nadelen ontstaan. Wie langdurig tegen zijn zin in een tijdelijk statuut zit, kan zijn motivatie verliezen."



"Het voordeel voor de werknemer is dat uitzendarbeid een goede springplank is naar vast werk, als je daar naar op zoek bent. Voor wie tijdelijk werk zoekt, is uitzendwerk de vorm die het meeste sociale rechten garandeert (loon, sociale verplichtingen enz.). Die zekerheid heb je als zelfstandige niet."





Is uitzendwerk een volwaardig statuut? "Uitzendwerk is een volwaardig statuut met gelijke rechten. De dagen die je als uitzendkracht werkt, tellen volledig mee voor je pensioen. De werkzekerheid is uiteraard lager maar een vaste werknemer heeft tegenwoordig vaak een vals gevoel van zekerheid. Dat wordt pijnlijk duidelijk als er sprake is van een collectief ontslag bij bedrijven."





Wordt uitzendwerk dé arbeid van de toekomst? "Neen, uitzendarbeid is gewoon een onderdeel van de arbeidsmarkt en zal nog aan impact winnen, maar het wordt niet de norm in de toekomst. Dat blijft nog heel lang het contract van onbepaalde duur. Maar daarnaast ontstaan er wel meer werkvormen zoals tijdelijk, uitzend- of freelance werk. Geen enkele van die alternatieven wordt echter in de nabije toekomst (20 jaar) de norm."





Interesse in een interimjob? Hier vind je de interessantste vacatures.