Waarom je de klassieke carrièreladder moet vergeten

Hermien Vanoost

29/09/16 - 08u00

© Shutterstock.

Een van dé werkplektrends van de 21ste eeuw is het neerhalen van de klassieke corporate carrièreladder, waarop loyale werknemers naar de hogere rangen van het management konden klimmen. Een andere manier van werken dringt zich op.

Tik voor de aardigheid 'carrière' in op Google en je zult tientallen hits vinden die je het geheim verklappen van hoe op te klimmen op de carrièreladder binnen een bedrijf. Maar de dag komt dat dit soort tips even zeldzaam worden als een handleiding voor huisvrouwen uit 1950.

Gestaag tempo

Het klassieke laddermodel dateert nog uit de industriële revolutie, toen succesvolle business werd gecreëerd door schaalvergroting, standaardsering en een strikte hiërarchie. Maar we leven al lang niet meer in het industriële tijdperk, we leven in het digitale. En als je kijkt naar de grote veranderingen die plaatsvonden, dan is een van de grootste die van de samenstelling van het team medewerkers, die werd steeds meer divers.