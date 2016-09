"50+ te duur? Wij verdienen dat snel terug"

BIEKE CORNILLIE

28/09/16 - 05u00

© thinkstock.

"Het zijn goeie verkopers, ze stralen vertrouwen uit, zijn trouw en willen werken in het weekend." Leeftijdsdiscriminatie, dat kennen ze bij winkelcentrum Molecule niet. Bijna de helft van hun werknemers is 50+.

Wie in Molecule - 'Vlaanderens koopcenter' - rondwandelt, wordt niet enkel bediend door gladde twintigers die de laatste nieuwe smartphones of sneakers aanprijzen. Tussen de rekken en achter de kassa's staat ook een pak ervaring. In cijfers ziet dat er zo uit: 57 van de 126 werknemers zijn 50-plus. 23 van hen 55-plus. Sommigen werken er al jaren, anderen zijn pas aangeworven.



Waarom worden vijftigplussers in een bedrijf als Molecule juist wel als troef beschouwd? Wat zegt de arbeidspsycholoog over het in dienst nemen van oudere werknemers? Lees het in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar 2 euro.